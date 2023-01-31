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Коммерсантъ FM
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Брянский губернатор сообщил о повреждении 17 домовладений при обстреле ВСУ села Ломакова

Сегодняшний минометный обстрел ВСУ села Ломакова Брянской области привел к повреждению 17 домовладений, сообщил в Telegram губернатор Брянской области Александр Богомаз. Ранее он заявил, что пострадавших в результате этого обстрела нет.

«17 домовладений получили повреждения различного характера»,— сообщил господин Богомаз. Помимо домовладений повреждены памятник погибшим в Великой Отечественной войне, а также магазин.

Власти приграничных с Украиной российских регионов регулярно сообщают об обстрелах, на их территории действует повышенный режим террористической опасности.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Мария Федотова

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