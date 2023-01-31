Адвокаты нашли оправдание

В Верховном суде Башкирии прошло заседание по апелляционной жалобе регионального координатора профсоюза медработников «Действие» Антона Орлова. В сентябре 2022 года он был признан виновными в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к шести с половиной годам лишения свободы. Мать Антона Орлова, выступившая на заседании в качестве свидетеля, заявила, что ее сын не мог совершить преступление, в котором его обвиняют. Решение по жалобе суд должен принять сегодня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Защита Антона Орлова настаивает на его невиновности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Защита Антона Орлова настаивает на его невиновности

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Во вторник в Верховном суде Башкирии состоялось заседание по рассмотрению апелляционной жалобы регионального координатора профсоюза медработников «Действие» Антона Орлова. В сентябре 2022 года, как сообщал «Ъ-Уфа», его, а также Константина Соколова и Вячеслава Гизатуллина Советский райсуд Уфы признал виновными в мошенничестве в особо крупном размере при совершении сделок с иностранными компаниями (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Как установил суд, осужденные, будучи предпринимателями, похитили денежные средства компаний из Таджикистана и Узбекистана. Антона Орлова тогда приговорили к шести с половиной годам в колонии общего режима и обязали выплатить штраф в 250 тыс. руб. Константин Соколов и Вячеслав Гизатуллин получили, соответственно, четыре года и десять месяцев и пять лет лишения свободы со штрафом 150 тыс. руб. и 250 тыс. руб. В солидарном порядке суд взыскал с них около 20 млн руб. в пользу иностранных компаний.

Среди тех, кто пришел поддержать общественника в ВС Башкирии, были сопредседатель профсоюза «Действие» Андрей Коновал, президент общероссийского объединения профсоюзов «Конфедерация труда России», член президиума СПЧ при президенте РФ Борис Кравченко и мать Антона Орлова. Сторона защиты вызвала их в качестве свидетелей, но суд принял решение выслушать только Татьяну Орлову, чем вызвал негодование адвоката Ларисы Исаевой, представляющей интересы Антона Орлова. Она возмутилась отказу суда выслушать мнение члена СПЧ при президенте России. «Значит, мой президент, Владимир Владимирович Путин, который, кстати, утверждает судей на должность, слушает Кравченко, а мы считаем, что нет такой необходимости», — отметила она.

Татьяна Орлова, отвечая на вопрос второго адвоката ее сына — Романа Петрова — пояснила, что «знает очень хорошо» Ирину Кудрявцеву, чьи показания, в том числе, легли в основу уголовного дела. Госпожу Кудрявцеву свидетель охарактеризовала как менеджера с «большим опытом работы». Именно она, по мнению госпожи Орловой, фактически руководила компанией «Нефте-сервис», через которую Антон Орлов, по данным следствия, вывел средства одной из пострадавших компаний. Татьяна Орлова пояснила, что ее сын не был материально ответственным лицом и не мог распоряжаться деньгами компании. «Вот так открыто похитить деньги невозможно», — резюмировала она, отметив, что у него нет ни квартиры, ни машины.

Сами обвиняемые в судебном разбирательстве участвовали по видеоконференцсвязи. Сейчас они содержатся в уфимском СИЗО №1. Вину они не признали. Роман Петров, в частности, пояснил, что аудит не выявлял кражу денег. «Единственный факт вывода денежных средств, помимо хозяйственной деятельности «Нефте-сервиса», это получение непосредственно Кудрявцевой 450 тысяч рублей займа, но следователь не задал вопроса: «Куда она дела эти деньги?», — сказал он, добавив, что следствие было проведено некачественно, а суд первой инстанции не устранил противоречия.

По словам адвоката, осталось непонятным, когда именно совершалось хищение и где. «В неустановленное время и в неустановленном месте. Такие размытые формулировки», — отметил он.

Гособвинитель Шамиль Ахунов, в свою очередь, приговор назвал справедливым и просил оставить его без изменения.

После окончания судебного заседания, в кулуарах суда Борис Кравченко отметил, что не считает Антона Орлова преступником. «Человек, который искренне стоит на принципах социальной справедливости, который пошел в профсоюз, чтобы помогать работникам коллективно защищать свои трудовые права, не мог заниматься тем, в чем его обвиняют в рамках этого дела. Я в этом глубоко убежден», — заявил он.

Решение по апелляционной жалобе Антона Орлова судебная коллегия ВС Башкирии вынесет сегодня — вчера судьи удалились в совещательную комнату.

Венера Хисамова