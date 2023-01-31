Экс-министру припомнили иномарки

В Республике Алтай завершился судебный процесс над бывшим министром природных ресурсов региона Александром Алисовым. Выдвинутые против него обвинения связаны с приобретением в 2016–2017 годах двух автомобилей премиум-класса Toyota Land Cruiser и Volkswagen Touareg на деньги, предназначенные для развития лесной отрасли в республике. В деле указывается, что одна дорогостоящая иномарка находилась в пользовании постпредства республики в Москве, вторая — одного из зампредов правительства региона. Экс-министра, который ушел из власти в мусороперерабатывающий бизнес, суд признал виновным в злоупотреблении полномочиями и назначил штраф в размере 150 тыс. руб.



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Городской суд Горно-Алтайска рассмотрел уголовное дело в отношении Александра Алисова — бывшего министра природных ресурсов и экологии Республики Алтай. Об этом сообщила официальный представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Олеся Тодокова.

Под следствием бывший чиновник оказался в 2021 году. Основываясь на материалах прокуратуры, правоохранители завели в отношении Александра Алисова уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 2 ст. 285 УК РФ, наказание — лишение свободы на срок до семи лет). Описанные в нем события относятся к периоду его работы в должности главы минприроды республики в 2015–2018 годах.

Согласно версии следствия, в 2016–2017 годах министр потратил на приобретение двух дорогостоящих автомобилей целевые бюджетные средства, предназначенные для развития лесного хозяйства республики. Чиновник, говорится в деле, дал указание подчиненному сотруднику алтайской базы авиа­ционной охраны лесов купить новенький внедорожник Toyota Land Cruiser-200 стоимостью около 5,2 млн руб. Позже якобы по поручению министра подведомственное учреждение «Онгудай лес» приобрело за 2,8 млн руб. кроссовер Volkswagen Touareg.

Toyota Land Cruiser цвета черный металлик, говорится в материалах расследования, использовалась постпредством республики в Москве, темно-синий Volkswagen Touareg — одним из заместителей председателя правительства региона в служебных целях по договору безвозмездного пользования государственного имущества. С выдвинутыми против него обвинениями экс-министр не согласился.

В июле прошлого года 18-томное уголовное дело поступило в суд. Во вторник, 31 января, Александр Алисов выслушал приговор. Как рассказали в республиканской прокуратуре, бывшему министру назначили штраф в размере 150 тыс. руб. и лишили на полтора года права занимать должности в органах госвласти и местного самоуправления. Будут ли стороны подавать апелляции на приговор, пока не известно. Связаться с адвокатом господина Алисова не удалось.

Александр Алисов родился в марте 1979 года в Новодеревеньковском районе Орловской области. В 2001 году он окончил Горно-Алтайский госуниверситет, в 2009 году — Российский новый университет, имеет высшее образование по специальностям «агрономия», «юриспруденция», «лесное дело». В органах власти Александр Алисов служит с 2003 года. В 2015 году Александр Бердников, возглавлявший в то время Республику Алтай, назначил господина Алисова министром природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона. В ноябре 2018 года на сессии Чемальского райсовета депутаты избрали его главой района на пятилетний срок. В декабре прошлого года чиновник ушел в досрочную отставку, не назвав причину своего увольнения.

В начале года Александр Алисов возглавил ООО «Майминское». Компания заключила с министерством регионального развития республики 24-летнюю концессию для создания на территории региона мусоросортировочного комплекса с полигоном твердых коммунальных отходов. Общий объем инвестиций в строительство оценивается в 1,19 млрд руб.

Константин Воронов