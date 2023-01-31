Известный воронежский экс-полицейский Сергей Пушкарский получил два года колонии по делу о взятке

Левобережный райсуд Воронежа вечером 31 января закончил рассмотрение дела о взятке (ч. 3 ст. 290 УК РФ) экс-начальника отдела по борьбе с преступлениями в сферах налогообложения, противодействию обналичиванию денег, финансированию террористической и экстремистской деятельности УЭБиПК регионального ГУ МВД подполковника Сергея Пушкарского, сообщили в облпрокуратуре.

Известному в регионе экс-полицейскому назначено два года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 803 тыс. руб. Он взят под стражу в зале суда. Вчера, 30 января, по делу Сергея Пушкарского прошли прения, в ходе которых прокурор запросил для него четыре с половиной года колонии общего режима и штраф в 2,4 млн руб.

Сергей Пушкарский признан виновным в получении более 80,3 тыс. руб. от теперь уже бывшего директора ООО «Миг строй» Тимура Черенкова. По версии следствия, предприниматель занимался обналичиванием средств и платил процент от оборота полицейскому за покровительство и поиск клиентов. Уголовное дело расследовало управление СКР по Воронежской области, материалы для него представило региональное УФСБ.

Защита настаивала на провокативности обвинения: по мнению адвоката Максима Баева, его доверитель и основной свидетель по делу подтвердили, что в их отношениях усматриваются признаки не взятки, а незаконного партнерства по обналичиванию денежных средств. По данным «Ъ-Черноземье», адвокат экс-полицейского намерен обжаловать приговор.

Сергей Толмачев