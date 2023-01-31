Поджог назвали терактом

Центральный окружной военный суд вынес первый приговор, в котором поджог здания военкомата был квалифицирован как теракт. Речь идет о событиях в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Владислав Борисенко получил 12 лет лишения свободы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Нападение на военкомат на улице Мира в Нижневартовске произошло в ночь на 4 мая 2022 года. По данным следствия, нападавшие бросили не менее семи «коктейлей Молотова», не все из которых загорелись. Огонь распространился на холл, площадь пожара составила около 1 кв. м. Возгорание потушили полицейские, приехавшие на вызов. Один из нападавших снимал происходящее на видео.

Следователи возбудили уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ) и вскоре задержали обвиняемых в нападении — Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена. В ноябре их дела поступили на рассмотрение в Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге, который переквалифицировал их на п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору).

Как стало известно в суде, Василий Гаврилишен признался следствию, что нападение было совершено исключительно с целью заработать. ТАСС сообщал, что с подсудимым в Telegram связался некто Ростислав Мухин, который предложил «за работу» от 1 млн до 3 млн руб. В качестве предоплаты он оправил Гаврилишену $1 тыс. на криптокошелек.

Тот изготовил «коктейли Молотова», а также предложил Владиславу Борисенко помочь в выполнении заказа. Роль второго заключалась в съемке нападения, чтобы впоследствии предоставить видео «заказчику» и подтвердить выполнение работы.

По пути до военкомата мужчины вывели из строя камеры видеонаблюдения, чтобы силовики не смогли установить их личности, однако видео нападения по неизвестной причине попало в интернет.

Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен вину в нападении признали, однако выразили несогласие с переквалификацией дела на теракт.

Сегодня, 31 января, судья Сергей Крамской приговорил Владислава Борисенко к 12 годам лишения свободы, из них три года он проведет в тюрьме, а остальной срок в колонии строгого режима. Это первый в стране случай вынесения приговора по статье о теракте за поджог военкомата. Прокуратура запрашивала для него 13 лет лишения свободы. Адвокат Сергей Чернышков заявил «Ъ-Урал», что не станет комментировать приговор суда до получения мотивировочной части.

Дело Василия Гаврилишена рассматривается отдельно коллегией из трех федеральных судей, и приговор ему вынесут позднее.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков считает, что квалификация поджога военкомата по статье о терроризме — это политическое решение

«В том числе чтобы иметь возможность привлекать к ответственности за оправдание терроризма тех, кто одобряет такие действия. Плюс такая квалификация означает подследственность ФСБ»,— отметил юрист в беседе с «Ъ-Урал».

Старший партнер проекта «Сетевые свободы» адвокат Станислав Селезнев отметил, что ранее, согласно информации из открытых источников, приговоры за поджоги военкоматов в основном выносились по ст. 167 УК РФ, а теракт, согласно законодательству, совершается в целях воздействия на принятие решения органами власти или международными организациями. Он добавил, что подзащитные, которым инкриминируют теракт, нередко «попадают в ловушку», когда в суде признают вину в совершении действия, то есть причастность к самому факту, но выражают несогласие с инкриминируемой статьей. В таких случаях суд слышит только то, что человек признал вину, а значит, признал всю диспозицию статьи, которую ему инкриминируют. Важно, по словам господина Селезнева, и то, к каким последствиям привел поджог: пострадали ли люди, важные документы и прочее. И знал ли нападающий, что они в момент поджога там есть. «Терактом может быть признано лишь действие или угроза действия, которое грозило гибелью людям, значительным ущербом либо иными тяжкими последствиями»,— подчеркнул эксперт.

Илья Смирнов, Екатеринбург