Поджог как следствие террора

Следствие изменило инкриминируемую статью двум обвиняемым в поджоге военкомата в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ). Если раньше им грозило до 10 лет колонии за хулиганство и порчу имущества, то сейчас до 20 лет за терроризм. По версии следствия, в мае они забросали здание военкомата коктейлями Молотова и скрылись. Ранее в Генштабе РФ предупредили, что нападения на военкоматы и прочие ведомственные здания будут рассматриваться как теракты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Инцидент, который лег в основу уголовного дела, произошел 4 мая. Около трех часов ночи в полицию поступило сообщение о поджоге здания военкомата на улице Мира. Огонь успел распространиться на холл, однако, по информации МЧС, площадь возгорания оказалась небольшой — около 1 кв. м, и его смогли потушить сами полицейские.

Позже выяснилось, что нападавшие забросали здание коктейлями Молотова. Telegram-канал Baza опубликовал видео поджога, одно из которых снимал один из нападавших. Всего они бросили не менее семи бутылок с зажигательной смесью, однако не все из них загорелись. В тот же день следствие возбудило уголовные дела об умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч. 2 ст. 167 УК РФ) и хулиганстве (ст. 213 УК РФ), а позже задержала двух обвиняемых в поджоге — Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена.

В процессе расследования их дела были разделены и переквалифицированы на ч. 2 п. «а» ст. 205 УК РФ (террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору). Ранее за порчу имущества и хулиганство им грозило до 10 лет лишения свободы, однако сейчас — от 12 до 20 лет. Дела в конце ноября поступили в Центральный окружной военный суд. Их, согласно информации из картотеки суда, будут рассматривать разные судьи.

Причину переквалификации статьи в пресс-службе суда комментировать не стали. Получить комментарий в пресс-службе военного следственного управления СКР по ЦВО не удалось — там не ответили на звонки.

Ранее в Генштабе РФ предупреждали, что нападения на военкоматы больше не будут расцениваться как хулиганство, а лишь как теракт. Об этом в конце сентября заявил заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба ВС РФ контр-адмирал Владимир Цимлянский. По его мнению, подобные поджоги совершают граждане, которые находятся «под влиянием негативных эмоций».

Переквалификация дел Владислава Борисенко и Василия Гаврилишена является одним из первых подобных случаев в России, хотя последние месяцы были случаи, когда поджигателей военкоматов обвиняли в терроризме. Одно из таких дел также было возбуждено в Уральском федеральном округе. В ноябре ФСБ задержала 47-летнего Михаила Никитина, подозреваемого в поджоге военкомата в Екатеринбурге с помощью коктейля Молотова. На допросе мужчина признался, что является сторонником националистических и запрещенных в РФ движений.

Всего с начала года в России произошло несколько десятков нападений на военкоматы, в том числе в Свердловской, Волгоградской, Ленинградской, Оренбургской, Амурской, Калининградской, Иркутской и Новосибирской областях, а также в Приморском, Забайкальском и Краснодарском краях. На фоне поджогов в октябре Росгвардия усилила охрану зданий. Кроме того, по всей стране группы задержания вневедомственной охраны ведомства были включены в маршруты патрулирования экипажей ОВО.

В Национальном центре управления обороной (входит в структуру Минобороны) заявили о «прямой связи» поджогов российских военкоматов с украинскими спецслужбами, «оказывающими давление на российских граждан путем подкупа и шантажа».

Илья Смирнов, Екатеринбург