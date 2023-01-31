Осужденный за взятки экс-депутат ЗакСа Петербурга Коваль пожаловался, что его не берут на СВО

Санкт-Петербургский городской суд оставил без изменений приговор бывшему депутату ЗакСа города Роману Ковалю. Его приговорили к девяти годам колонии строгого режима за получение взяток в особо крупном размере, сообщили 31 января в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

Сторона защиты на апелляционном заседании просила отменить приговор и отправить дело на новое рассмотрение. Сам Роман Коваль в свою очередь отметил, что никто из свидетелей не видел, как ему передавались деньги и просил оправдания. От последнего слова отказался, однако слушателям в ожидании решения суда рассказал, что его не берут на СВО.

«Пишу заявление на СВО, а меня не берут. Говорят, что надо еще поработать»,— заявил экс-депутат.

Коллегия Санкт-Петербургского городского суда оставила приговор без изменений.

В августе 2022 года Выборгский районный суд Петербурга признал бывшего депутата ЗакСобрания Романа Коваля виновным в получении взяток в особо крупном размере (ч. 5 и 6 ст. 290 УК РФ) и приговорил в девяти годам колонии строго режима, штрафу 35 млн руб., а также конфискации автомобиля Audi Q7. Он лоббировал интересы нескольких предпринимателей в рамках распределения «депутатской поправки», а затем получал от них взятки при заключении контрактов на поставку оборудования и материалов медучреждениям.

Подробнее – в материале «Ъ-СПб» «Депутата отправляют в колонию».

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