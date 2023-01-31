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обновлено 16:43

План по выплате субсидий краевым сельхозпроизводителям выполнен почти на 100%

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин сегодня обсудил итоги работы агропромышленной отрасли с главой краевого минагро Павлом Носковым. По данным краевого мингагро, в 2022 году план по выплатам субсидий аграриям выполнен на 97,7%, это лучший показатель за последние пять лет. Глава региона отметил, что агропромышленный комплекс традиционно относится к самым приоритетным направлениям развития края: это основной работодатель в сельских территориях, который также обеспечивает жителей края качественными и доступными продуктами питания.

«С хорошими результатами завершилась уборочная кампания,— заявил Дмитрий Махонин.— Зафиксирован рекордный сбор урожая, в том числе благодаря субсидированию сельхозпредприятий, на что в 2022 году направлено около 3,5 млрд руб. Мы меняем подходы к предоставлению субсидий, ускоряя сроки их выплат: необходимо, чтобы до 1 апреля все основные субсидии были доведены до предприятий. При этом важно переходить на цифровизацию отрасли, в том числе в вопросах приема заявок на субсидии и отчетов».

Павел Носков доложил главе региона об основных результатах работы агропромышленного комплекса (АПК) региона в 2022 году. «По ключевым направлениям отрасли мы достигли рекордных для Прикамья показателей. Например, по зерновым собран максимальный за последние десять лет урожай — более 440 тыс. тонн. Рост объемов производства молока превысил 5,1%, тогда как в среднем по России он составил около 3%. На 10%, до 80 тыс. тонн, улучшен показатель по объемам производства мяса птицы»,— рассказал господин Носков. За год с помощью господдержки сельхозпроизводители купили 140 единиц агротехники, тогда как годом ранее — 60. Из краевого бюджета на субсидирование стоимости оборудования по лизингу направлено 161,5 млн руб.

Одна из главных задач для министерства была в ускорении доведения средств субсидий до предприятий АПК. В 2022 году были существенно скорректированы правила и подходы в предоставлении субсидий для предприятий Прикамья, чтобы господдержка стала мотивационным механизмом для развития отрасли. Это позволило по ключевым субсидиям, направленным на текущую поддержку сельхозпроизводителей («погектаровая поддержка» и «субсидия на литр молока»), выплачивать все 100% субсидий сразу. Кроме того, благодаря изменениям в подходах в 2023 году министерство раньше приступает к распределению субсидий.

«Ставим себе задачу до 1 апреля выплатить аграриям не менее 30% средств, предусмотренных на субсидии — около 1 млрд руб. Например, уже объявлен отбор на "погектаровую поддержку" производителей зерновых и зернобобовых культур. Документы начнут принимать с начала февраля — на три месяца раньше, чем в прошлом году. Также объявлены отборы на субсидии по лизингу, на переработку молока и по семейным фермам»,— доложил господин Носков.

По словам главы краевого минагро, по итогам 2022 года исполнение плана по выплатам субсидий аграриям составило 97,7% — это максимальный показатель за пять лет. Дмитрий Махонин подчеркнул, что это очень хороший результат, так как по итогам 2019 года этот показатель составлял примерно 77%, а все остальные средства, почти четверть из выделенных на меры поддержки, оставались неиспользованными.

Павел Носков также доложил, что в декабре 2022 года министерство приступило к внедрению цифровой системы «Респак», позволяющей автоматизировать процессы расчета сумм субсидий и отчетности в электронном виде, сократив бумажный документооборот. Система интегрирована с системой федерального электронного бюджета, автоматически формирует все запросы в фонды и так далее. В конце февраля планируется приступить к опытному тестированию непосредственно на одной из субсидий.

В части работы минагро по привлечению федеральных средств госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» (КРСТ) по направлению «Современный облик сельских территорий» одобрены заявки Бардымского округа на строительство крытого ледового катка и Юсьвинского округа на модернизацию системы водоснабжения. Муниципалитеты получили из федерального бюджета более 440 млн руб. Контракты с подрядчиками уже заключены. Дмитрий Махонин отметил, что работа по привлечению средств госпрограммы имеет особое значение, так как именно от условий жизни на селе во многом зависит желание людей работать в аграрном секторе. «Поэтому важно держать на особом контроле работу подрядчиков, чтобы все проекты реализовывались в срок и качественно. Мы должны бережно относиться к каждому рублю. Успешная работа в этом направлении позволит нам в дальнейшем привлекать средства госпрограммы на решение социально значимых задач для других территорий края»,— подчеркнул глава Прикамья.

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