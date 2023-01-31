Создание музея Фаины Раневской в доме на ул. Фрунзе в Таганроге приостановлено

Работы по созданию музея актрисы Фаины Раневской в Таганроге по ул. Фрунзе, 10, были временно приостановлены в связи с пандемией, сообщает пресс-служба «Группы Агроком». Инвестором проекта выступает «Благотворительный фонд Ивана Саввиди».

Как сообщили в «Группе Агроком», в 2016 году фонд выкупил 8 квартир в доме Раневской с целью создания музея и дальнейшей передачи его в муниципальную собственность. Концепция музея, разработанная архитектурно-художественным агентством «Послезавтра», прошла публичные слушания.

На сайте «Благотворительного фонда Ивана Саввиди» сообщается, что между администрацией Таганрога и фондом было заключено соглашение о создании музея. Согласно документу, сдать объект в эксплуатацию планировалось в 2019 году. Однако, сроки реализации сдвинулись.

«Работы по созданию музея временно приостановлены по ряду объективных обстоятельств, в числе которых пандемия», — пояснили в пресс-службе «Группы Агроком».

В компании не смогли уточнить сроки начала работ.

«Пока сложно назвать дату. Разработан проект и уточняется сметная документация», — прокомментировали представители компании в ответ на запрос «Ъ-Юг».

Анастасия Назарова