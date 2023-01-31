Лавров заявил о включении Ирана в переговоры по Сирии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в вопросе сирийского урегулирования, помимо Турции, Сирии, а также России, должен участвовать Иран, договоренности об этом уже достигнуты. Об этом он сообщил по итогам переговоров с главой МИД Египта Самехом Шукри в Москве.

29 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию в Сирии. Он допустил, что четвертым участником встреч мог бы стать Иран. Сергей Лавров сказал, что поддерживает заинтересованность Анкары.

«Естественно, что сейчас достигнута принципиальная договоренность о подключении Исламской Республики Иран к этой работе»,— сказал господин Лавров (цитата по ТАСС). Он напомнил, что Россия, Иран и Турция входят в астанинскую «тройку», которая занимается сирийским вопросом.

«Поэтому я считаю абсолютно логичным, что дальнейшие контакты, посвященные содействию нормализации турецко-сирийских отношений, будут сопровождаться Россией и Ираном»,— пояснил глава МИД РФ.

Он добавил, что формат участия Ирана в урегулировании ситуации в Сирии прорабатывается. Российский министр отметил, что нужно двигаться шаг за шагом, «чтобы каждый следующий шаг приносил хоть какие-то результаты».

Подробнее — в материале «Ъ» «Москва сближает Дамаск с Анкарой».

Дарья Эрозбек