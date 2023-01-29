Эрдоган не исключил участия Ирана в переговорах с Россией и Сирией

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил провести трехсторонние переговоры по урегулированию в Сирии. Четвертым участником встреч мог бы стать Иран, заявил господин Эрдоган на встрече с молодежью в Биледжике.

Господин Эрдоган отметил, что сейчас не удается добиться желаемого результата в развитии событий на севере Сирии. Для разрешения ситуации можно провести несколько трехсторонних встреч, продолжил президент Турции. «Давайте соберемся втроем: Россия, Турция, Сирия. Мы можем даже Иран включить в это»,— сказал Реджеп Тайип Эрдоган (цитата по Aydinlik). Такие переговоры, по заявлению господина Эрдогана, поспособствуют установлению мира в регионе.

Ранее Иран привлекался к переговорам по Сирии в астанинском формате. Одним из их итогов стала договоренность о создании Россией, Ираном и Турцией трехстороннего механизма контроля режима прекращения огня в Сирии.

В ноябре Турция начала воздушную операцию против курдских формирований в Сирии, затем Анкара в рамках этой операции попросила Москву открыть небо над севером Сирии. После этого в Москве состоялась первая более чем за десять лет официальная встреча представителей Турции и Сирии, на которой обсуждалась ситуация в Сирии, а также необходимость диалога для стабилизации кризиса в регионе

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Мария Федотова