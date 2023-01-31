«Технопарк Пермь» определился с новой локацией

«Технопарк Пермь», ранее покинувший площадку промышленно-производственной группы «Иолла», нашел новую локацию. Об этом сообщает «РБК-Пермь» со ссылкой на одного из основателей проекта Евгения Протопопова. «На данный момент заключается контракт с собственником помещения. Как только будет заключен контракт, объявим конкретное место»,— заявил господин Протопопов.

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«Технопарк Пермь» временно прекратил работу в начале 2023 года из-за того, что арендодатель помещений (ППГ «Иолла») поднял плату для технопарка на 40% (с 2,5 млн руб. в месяц почти до 4 млн руб.).

«Технопарк Пермь» был основан Евгением Протопоповым при поддержке региональных властей в 2017 году. Среди его резидентов — 33 компании из сферы IT-технологий, которые за счет работы в технопарке получали налоговые льготы. В общей сложности технопарк занимал в здании на ул. Стахановской, 54п, около 20 тыс. кв. м. Ранее планировалось, что его площадь увеличится до 30 тыс. кв. м.