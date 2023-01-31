Четырех участников спецоперации из Удмуртии освободили из плена

С апреля 2022 года в Удмуртии поступили заявки на поиск 23 контрактников, которые ушли выполнять боевой долг в рамках спецоперации до объявления в России частичной мобилизации. Как рассказал уполномоченный по правам человека в республике Виктор Кушко, региональная служба омбудсмена работает над поиском и возвращении пропавших без вести бойцов почти год. Об этом пишет Izhlife.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

За указанный срок четырех военнослужащих освободили из плена, в настоящее время они прошли курс реабилитации в госпиталях. С еще пятерыми бойцами удалось связаться по телефону или найти через видеоролики в интернете. Один из них, по подтверждению минобороны России, находится в плену. Пятерых военнослужащих нашли погибшими.

По словам господина Кушко, семья через суд может признать бойца погибшим в том случае, если от него нет информации на протяжении полугода. В Удмуртии таких случаев не зарегистрировано.

«Был один прецедент, когда с воинской части обратились к близким родственникам и предложили признать факт гибели бойца. Но тело не найдено, и семья отказалась. Все верят, все надеются и ждут своих родных»,— рассказал омбудсмен.

Отмечается, что ни одно заявление родственников, сообщающих любые сведения о местонахождении близких, не отсеивается. Более того, обращение о пропавшем человеке в тот же день передают в Москву. Работа ведется при постоянном взаимодействии с аппаратом уполномоченного по правам человека в России Татьяной Москальковой. При минобороны РФ действует рабочая группа, в которой участвует представитель федерального омбудсмена. Аналогичным образом актуализируется информация о бойцах.

Однако определенного срока для возвращения человек нет. Так, двоих военнослужащих из Удмуртии получилось обменять через полтора месяца после обращения. Самый длительный срок составлял полгода.

В целом по России за три последних месяца состоялось несколько обменов, в результате которых домой вернулись около 200 военнослужащих. Последний обмен контрактников из Удмуртии состоялся в октябре 2022 года.