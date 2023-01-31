Депутаты Госдумы от партии ЛДПР подготовили законопроект о запрете работы коллекторских агентств в России. Законодательную инициативу прокомментировал краснодарский адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Правовой статус» Алексей Иванов.



Алексей Иванов

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«На конец 2022 года общая кредитная задолженность российских граждан перед банками составила более 25 трлн руб., а объем просроченной задолженности – более 1 трлн руб., взысканием которой занимаются коллекторы.

К сожалению, в глазах общества коллектор так и не стал посредником между кредитором и должником, а остался “специалистом по выбиванию долгов”, контакты с которым оставляют малоприятные впечатления. И неудивительно, с какой постоянностью в недрах Госдумы на протяжении многих лет возникают инициативы о запрете коллекторской деятельности. Я же считаю, что запретом коллекторских агентств проблему просроченной задолженности не решить, и законопроект о запрете деятельности коллекторских агентств расцениваю критически, и вот почему.

Во-первых, запрет коллекторской деятельности не решит проблему невозвратности долгов.

Во-вторых, в условиях запрета банки и микрофинансовые организации будут вынуждены взыскивать просроченную задолженность через суды и судебных приставов-исполнителей, что вызовет огромную нагрузку на судебную систему и федеральную службу судебных приставов, которые и сейчас не справляются с этой задачей.

В-третьих, дополнительная нагрузка для взыскания просроченной задолженности потребует дополнительных расходов, что вызовет рост стоимости кредитов и ужесточение требований к заемщикам. Кредиты станут дороже, процентные ставки выше, а получить займ будет сложнее.

Запрет коллекторской деятельности избавит должников от назойливости коллекторов, но не решит проблемы закредитованности россиян и просроченной задолженности.

Вот почему в запрете коллекторской деятельности смысла не больше, чем в запрете Федеральной налоговой службы для ликвидации задолженности россиян по налогам. Все мы должны платить налоги, а должники – долги. Дело, однако, в том, что в уплате задолженности по налогам заинтересовано государство, а в просроченной задолженности физических лиц – банки.

Законодательством установлены правовые основы деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц, возникшей из денежных обязательств, которое необходимо совершенствовать, а не ликвидировать».

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