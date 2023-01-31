Заболеваемость гриппом и ОРВИ в России за неделю выросла на 7%, участились случаи пневмонии

Число заразившихся гриппом и ОРВИ в России за прошедшую неделю увеличилось на 7% и достигло 918 тыс., сообщил Роспотребнадзор. Преобладающими остаются вирусы гриппа, на которые приходится почти 67% случаев. Также зафиксирован рост числа случаев гриппа B, при котором пациенты чаще болеют пневмонией. Количество заболевших коронавирусом за неделю выросло на 20%, до 45,5 тыс. Преобладающими остаются подварианты омикрон-штамма.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом, а также коронавирусом. На этом фоне правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. На прошлой неделе в Москве был зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей 3–6 лет, а также 7–14 лет.

Лаура Кеффер