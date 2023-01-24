В Москве зафиксирован рост заболеваемости гриппом и ОРВИ среди детей

В Москве остается нестабильной эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ, сообщил столичный Роспотребнадзор. По его данным, за прошедшую неделю снизилась заболеваемость по гриппу и ОРВИ среди взрослого населения старше 15 лет и среди детей 0–2 лет. Однако отмечен рост заболеваемости среди детей 3–6 лет и 7–14 лет.

«Вместе с тем показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ на прошедшей третьей неделе не превышали эпидемических пороговых величин как по совокупному населению, так и среди взрослых и всех возрастных групп детей»,— говорится в пресс-релизе на сайте ведомства.

В целом по России заболеваемость гриппом и ОРВИ за неделю снизилась на 4,1%.Общее количество заболевших составило 856 тыс. человек. Среди циркулирующих респираторных вирусов преобладающими остаются вирусы гриппа, сообщил Роспотребнадзор.

В декабре 2022 года в некоторых регионах России стали возвращать ограничительные меры из-за роста заболеваемости гриппом, а также коронавирусом. На этом фоне правительство разрешило модифицировать вакцины от COVID-19 под новые штаммы. К середине января преобладающим был штамм «омикрон».

О ситуации с пандемией читайте в материале «Ъ» «COVID-19 вернулся с каникул».

Лаура Кеффер