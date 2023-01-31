В Нижнем Тагиле мужчина скончался после задержания

Следователи возбудили уголовное дело о превышении полномочий (ч. 3 ст. 286 УК РФ) из-за гибели задержанного мужчины в отделе полиции (ОП) №17 Нижнего Тагила, сообщает со ссылкой на источник Е1.ru. Инцидент якобы произошел 29 января.

По данным издания, мужчину задержала группа немедленного реагирования за мелкое хулиганство. Когда его доставили в ОП, он внезапно скончался. Экспертиза установила, что у мужчины был перелом шейного позвонка.

Сейчас следователи якобы допрашивают сотрудников полиции, которых подозревают в избиении. Расследование дела осложняется отсутствием записей с нагрудных и автомобильных регистраторов.

В СУ СКР по Свердловской области информацию пока не комментируют. Позже руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых опроверг информацию о том, что мужчина скончался в здании ОВД.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте