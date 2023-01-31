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Коммерсантъ FM
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В Краснодаре суд арестовал мужчину на 15 суток после публичного обсуждения событий на Украине

Ленинский районный суд Краснодара признал местных жителей Алексея и Олесю Овчинниковых виновными в мелком хулиганстве, мужчина помещен под арест на 15 суток, его жена заплатит штраф в сумме 1 тыс. руб., сообщила «Ъ» руководитель объединенной пресс-службы судов края Мария Пирогова. Инцидент произошел в краснодарском ресторане, Олеся Овчинникова и ее знакомая обсуждали события на Украине, в связи с чем возник конфликт с другими посетителями.

Адвокат Алексей Аванесян, представляющий интересы супругов, пояснил «Ъ», что 29 января супруги были в ресторане вместе со своей знакомой. Алексей Овчинников вышел покурить, в это время девушки начали обсуждать новости про Украину, что привлекло внимание другого посетителя. Мужчина подошел к столику Овчинниковых и предъявил претензии в связи с услышанным, после чего произошел конфликт. Суд признал, что супруги Овчинниковы повели себя вызывающе, нарушали общественный порядок, нецензурно выражались и выкрикивали лозунги «Слава Украине». Приехавшие сотрудники Росгвардии надели на супругов наручники.

По словам Алексея Аванесяна, в отношении Олеси Овчинниковой составлен протокол о публичной дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП), поводом стало появившееся в сетях видео, где женщина говорит: «Слава Украине». Адвокат считает, что такие действия нельзя считать публичными, так как, по его данным, видео снял и выложил в сеть сотрудник Росгвардии.

Анна Перова, Краснодар

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