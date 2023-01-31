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Коммерсантъ FM
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Песков не подтвердил переименование Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал слухи в социальных сетях о переименовании Волгограда в Сталинград. Якобы это должно произойти после поездки в город Владимира Путина 2 февраля.

«Я не могу это подтвердить»,— сказал пресс-секретарь президента во время пресс-колла. Также он огласил план самой поездки президента, приуроченной к 80-й годовщине победы в Сталинградской битве.

«Там будет ряд мемориальных мероприятий. Будет общение с людьми. Будет общение с главой региона»,— рассказал господин Песков.

Владимир Путин подписал указ о праздновании 80-летия победы советских войск над немецко-фашистскими войсками в Сталинградской битве 15 июля 2022 года. 2 февраля он посетит город с однодневным визитом.

Кроме того, тему победы в Сталинградской битве, по данным «Ъ», «Единая Россия» решила сделать главной в рамках «региональной недели». Депутатам рекомендовано проводить параллели между ней и специальной военной операцией, которая, «как и Сталинградская битва,— это тот рубеж, за который отступать нельзя».

О посвященных годовщине мероприятиях читайте в материале «Единороссы постоят за Сталинград».

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