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Коммерсантъ FM
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NielsenIQ: россияне в 2022 году купили меньше детского питания и подгузников

В 2022 году продажи детского питания и товаров гигиены снизились в натуральном выражении на 7,8% год к году, выяснила исследовательская компания NielsenIQ. По ее данным, сильнее всего снизилось потребление вязкого детского питания (фруктовое и овощное пюре) — его покупали на 20,2% меньше, чем в 2021 году.

В статистике учтены продажи товаров FMCG (Fast-Moving Consumer Good — товаров повседневного спроса) в традиционной рознице и в онлайн-магазинах. Результаты исследования приводит РБК.

Упал спрос на все ключевые категории детского питания, в том числе сухое (его покупали на 13,3% меньше), готовые напитки для детей и молочное детское питание (на 10,3% и 8,6% соответственно). Продажи заменителей грудного молока снизились на 5,4% год к году упали. Также меньше покупали подгузников — на 8,3%, талька — на 9,6%, детского крема — на 12,1%.

При этом в денежном выражении продажи детских продуктов и товаров детской гигиены увеличились на 10,5%. Траты на подгузники выросли на 17,7%, на заменители грудного молока — на 12,1%, детское молочное питание и напитки для детей — на 10,9% и 9,8% соответственно.

Снижение потребления детского питания подтвердил РБК его крупнейший российский производитель — компания «Прогресс» (бренд «ФрутоНяня»). Там заявили, что на цены влияли, в частности, проблемы с доступностью сырья и упаковки, связанные с изменением логистических цепочек. В компании отметили, что часть родителей стали отказываться от ряда категорий детских продуктов, не включенных в обязательный рацион ребенка, и покупать вместо них продукты, представленные на «взрослой полке».

NielsenIQ сообщала, что в целом в 2022 году спрос на потребительские товары упал ниже уровня 2014 года. По данным компании, номинальный рост рынка FMCG-товаров составил 13,6%. При этом продажи преимущественно увеличились за счет роста инфляции, чей вклад составил 17%. Эксперты отмечали, что увеличение продаж было зафиксировано только в марте на фоне ухода зарубежных брендов FMCG из России.

Лаура Кеффер

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