NielsenIQ: спрос на потребительские товары в 2022 году упал ниже уровня 2014 года

По итогам 2022 года номинальный рост рынка FMCG-товаров (товаров повседневного спроса) составил 13,6%. При этом продажи преимущественно увеличились за счет роста инфляции — ее вклад составил 17%. Вклад реального потребления товаров составил -3,4%. Это следует из данных исследовательской компании NielsenIQ, которые приводит РБК.

По данным NielsenIQ, по итогам 2022 года объемы потребления товаров опустились ниже, чем в период кризиса 2014-2015 годов. Так, в 2015 году продажи в натуральном выражении снизились на 1,5%, а вклад инфляции составил 14,1%. Рост рынка тогда достиг уровня 12,5%.

Аналитики объясняют эту тенденцию снижением реальных располагаемых доходов населения. Эксперты NielsenIQ отмечают, что увеличение уровня продаж наблюдалось только в марте 2022 года на фоне сообщений об уходе зарубежных брендов FMCG из России. После начала спецоперации об уходе с российского бизнеса сообщили несколько международных производителей FMCG-товаров, в том числе Coca-Cola, P&G, Henkel, Ikea, Inditex.

Исследование NielsenIQ строится на аудите FMCG-розницы по всей России. В том числе более 200 торговых сетей и более 120 тыс. точек традиционной торговли (рынки, павильоны).

Согласно опросу NielsenIQ, проведенному в 2022 году, 88% участников рынка товаров повседневного спроса указывали на сокращение потребительских доходов. По данным Центробанка, с конца сентября 2022 года домохозяйства перешли в режим экономики повседневного потребления. На этом фоне доля 50 крупнейших FMCG-брендов на рынке сократилась до 25,2% против 27% в 2021 году.

Подробнее — в материале «Ъ» «Бренды локального спроса».

Лусине Баласян