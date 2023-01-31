После пожара в доме Котельникова сменился руководитель ДиРОН

Пожар на объекте культурного наследия — особняке купца Н.П. Котельникова на Ильинской улице – привел к кадровым решениям в госпредприятии Нижегородской области ДиРОН («Достройка и реконструкция объектов недвижимости»). Игорь Коробейников покинул должность гендиректора ДиРОН, вместо него был назначен Егор Лещенко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ Фото: Роман Кряжев, Коммерсантъ

Областное предприятие занималось реставрацией исторического дома по госконтракту стоимостью 57,6 млн руб. Однако 12 января купеческий особняк сильно пострадал от пожара. Сейчас остатки здания закрыты армированной синей пленкой, но в областном управлении госохраны ОКН обещают его восстановить. Экспертиза еще не установила причин возгорания в реставрируемом доме. По предварительным данным, пожар мог начаться из-за короткого замыкания проводки.

Иван Сергеев