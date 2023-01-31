Губернатор Новосибирской области назвал «не очень актуальной» стратегию развития Сибири

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников прокомментировал стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа, рассчитанную до 2035 года. На прошлой неделе стало известно, что она утверждена правительством РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

«К сожалению, стратегия принципиально не поменялось - принципиальных изменений в нее не внесено. Такое ощущение, что судьба Сибири – копать недра и переплавлять в металлы на первом этапе передела. Мне кажется, что стратегия не очень актуальная. Мы живем по своей стратегии – социально-экономического развития Новосибирской области «Сибирское лидерство»», - сказал губернатор в прямом эфире ОТС в ответ на вопрос местного жителя о том, какой объем инвестиций для региона предусмотрен в рамках стратегии.

По данным сайта федерального правительства, документ предполагает кластерный подход развития СФО. В числе кластеров указаны: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь». «В рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах Сибирского федерального округа более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций»,– сообщается на сайте правительства.

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Анна Егорова