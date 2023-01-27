Новая стратегия развития Сибири предполагает кластерный подход и 16 трлн рублей инвестиций

Российское правительство утвердило стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа. Она рассчитана до 2035 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

По данным сайта федерального правительства, документ предполагает кластерный подход развития СФО. В числе кластеров указаны: «Лес, лесопереработка и лесохимия», «Переработка алюминия», «Драгоценные металлы», «Цветные и редкоземельные металлы», «Туризм», «Сельское хозяйство и пищевая промышленность», «Нефть и газ» и «Уголь».

Стратегия будет претворяться в три этапа. До 2025 года планируется реализовать наиболее проработанные, находящихся в высокой стадии готовности инвестиционные и инфраструктурные проекты. В 2026-2030 годы социально-экономическое развитие Сибири ждет «трансформация», а до 2035 года оно должно выйти на более высокий уровень самодостаточности при снижении доли бюджетных инвестиций в инвестпроекты.

«В рамках целевого сценария к 2030 году станет возможным создание в регионах Сибирского федерального округа более 500 тыс. новых рабочих мест и привлечение более 16 трлн рублей инвестиций»,– отмечается в сообщении правительства.

Текст самой стратегии пока не опубликован. В 2010 году была утверждена предыдущая стратегия развития Сибири, которая в отличие от нового варианта, касалась также Республики Бурятия и Забайкальского края (эти два региона в 2018 году переведены в Дальневосточный федеральный округ). Она предполагала превращение СФО «в территорию комфортного проживания и успешного ведения бизнеса, обеспечение устойчивого повышения уровня и качества жизни населения Сибири на основе сбалансированной социально-экономической системы инновационного типа». Срок действия этого документа завершился в 2020 году.

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Валерий Лавский