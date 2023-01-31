РБК: Минобороны предлагает ограничить количество банков, в которых военные могут получать зарплату

Минобороны России разработало законопроект, который предлагает поменять систему выплат военным, сообщил РБК со ссылкой на документ. По информации издания, ведомство хочет сократить список банков, на счетах в которых военные смогут получать выплаты. Документ одобрен на заседании комиссии правительства по законопроектной деятельности, сообщил источник издания. Сейчас военные могут получать довольствие почти в 80 банках.

Согласно законопроекту, Минобороны предлагает разрешить проводить выплаты военным только полевым учреждениям Центробанка и кредитным организациям, перечень которых утвердит правительство. Выбранные банки также должны иметь лицензию на работы, связанные с государственной тайной. Новая система выплат будет касаться денежного довольствия, заработной платы и других выплат военным, федеральным гражданским госслужащим и работникам армии России.

Полевые учреждения ЦБ — воинские учреждения для банковского обслуживания военных организаций и органов Минобороны, а также тех, кто живет на военных объектах.

Законопроект внес на рассмотрение в правительство глава Минобороны Сергей Шойгу. Документ также согласован с ЦБ и Минфином, заключения на него выдали в Минюсте, Счетной палате и Институте законодательства и сравнительного правоведения при правительстве России.

Сейчас выплаты военным могут проводить 77 банков, среди них есть банки с иностранным капиталом. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, такое количество банков может привести к получению третьми лицами доступа к персональным данным военных, а также к информации о местах дислокации учреждений Минобороны.

Олеся Павленко