SuperJob: средние зарплаты курьеров и грузчиков выросли на 10%

По данным сервиса по поиску работы SuperJob, средние зарплаты курьеров и комплектовщиков за год выросли до 60 тыс. руб., грузчиков — до 55 тыс. руб., водителя-курьера — 90 тыс. руб. В целом за 2022 год средние рыночные зарплаты в сфере «транспорт, логистика, склад, ВЭД (внешнеэкономическая деятельность)» без учета инфляции увечились более чем на 10%.

Максимальная зарплата курьера выросла примерно до 100 тыс. руб., водителя-курьера — до 170 тыс. руб., грузчиков — до 90 тыс. руб., водителя-погрузчика — до 100 тыс. руб. Зарплата комплектовщика выросла в среднем до 60 тыс. руб., максимальная — до 100 тыс. руб., зарплата оператора складского учета — до 55 тыс. руб., максимально — 70 тыс. руб.

В январе 2023 года общее число вакансий выросло на 5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, количество резюме — на 6%. По сравнению с декабрем 2022 года количество вакансий упало на 2%, резюме — выросло на 8%.

Исследование проводилось 27 января 2023 года во всех округах России. Его результаты приводит РБК.

Предыдущий январский опрос SuperJob показал, что чуть более трети компаний (36%) повысили своим сотрудникам зарплаты в течение последних шести месяцев. Еще треть (33%) сделали это в последние полгода-год. У каждого второго опрошенного, которому повышали зарплату, доход увеличился на 5–10%.

Лаура Кеффер