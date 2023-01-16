7 из 10 российских компаний повышали зарплаты в течение последнего года

Как показал опрос исследовательского центра SuperJob, чуть более трети компаний (36%) повысили своим сотрудникам зарплаты в течение последних шести месяцев. Еще треть (33%) сделала это в последние полгода-год. У каждого второго опрошенного, которому повышали зарплату, доход увеличился на 5–10%. О росте на 50% и более не сообщал никто. При этом средний размер прибавки к заработной плате, который россияне считают справедливым, составляет 29%.

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Другой опрос SuperJob показал, что годовую премию по итогам 2022 года получил каждый третий россиянин (33%).