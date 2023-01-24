Кулеба назвал ошибкой подписание Минских соглашений с Россией

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба написал статью, опубликованную в издании Politico, о том, как вести переговоры с Россией. Он указал на ошибки, допущенные в ходе подписания Минских соглашений. Господин Кулеба подчеркнул, что это соглашение должно стать примером того, каких договоренностей с Россией необходимо избежать в будущем.

Создатели Минских соглашений, говорится в статье, считали, что установление статус-кво и снижение темпов боевых действий постепенно приведут к разрешению конфликта. «Это убеждение, основанное на ложных обещаниях России идти на компромисс, привело к реальной катастрофе для Украины, Европы и всего мира»,— написал министр.

По словам Дмитрия Кулебы, в рамках Минских соглашений была допущена еще одна ошибка — России позволили поверить, что проблема Крыма больше не актуальна. Вместе с тем он подчеркнул, что в рамках мирных переговоров украинская сторона говорит о возвращении территориальной целостности Украины, включая Крым.

Глава украинского МИДа написал, что некоторые союзники призывали Украину быть «конструктивной», а сейчас склоняют ее к переговорам. Однако подписание аналогичного Минским соглашениям договора приведет только к дальнейшей эскалации конфликта, подчеркнул господин Кулеба. Он считает, что западные страны должны призывать к уступкам Россию, а не Украину. «Ни одна другая страна не хочет мира больше, чем Украина. Но нам нужен справедливый и прочный мир, который предотвратит любую военную агрессию в сторону украинцев или других народов»,— подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Минский протокол был подписан в сентябре 2014 года Украиной, Россией и ОБСЕ. В феврале 2015 года был подписан документ о комплексе мер по выполнению Минских соглашений («Минск-2»). Подписание соглашения произошло после боестолкновений ополченцев самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик с украинской армией. Документ предусматривал в том числе прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения сторон.

7 декабря экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Украине время, чтобы стать сильнее. В ответ на это президент России Владимир Путин сказал, что, по его мнению, соглашение заключалось для подготовки Украины к боевым действиям. В связи с этим глава государства посчитал, что военную операцию надо было начинать раньше.

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Лусине Баласян