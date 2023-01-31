Adobe разрешил россиянам скачивать свои программы, но не возобновил продажу подписки

Американский разработчик Adobe открыл для России доступ к скачиванию своих приложений из набора Adobe Creative Cloud. С марта они были доступны только с VPN из-за приостановки продаж для российских пользователей. Купить подписку по-прежнему нельзя.

Adobe в начале марта приостановила продажи программ для РФ на фоне ввода войск на Украину. С тех пор на странице сайта было указано, что «Adobe приостановила все услуги на территории России и Белоруссии». Для корпоративных клиентов разрешено продление подписки.

Adobe открыла доступ к скачиванию программ без каких-либо объяснений. Сейчас можно скачать такие продукты, как Photoshop, Premier, Acrobat, Illustrator и другие. Гендиректор Telecom Daily Денис Кусков сказал «Известиям», что это может быть связано с тем, что под ограничения попадали не только россияне, но и офисы зарубежных компаний, которые работают в РФ. Это могло компании выполнять коммерческие обязательства.

О продаже пиратами доступа к Adobe на маркетплейсах — в материале «Ъ» «Из-за чего тут копии ломать».

Леонид Уварчев