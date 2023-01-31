«Медом» мазано

Депутат Госдумы Александр Хинштейн в своем telegram-канале сообщил, что один из кандидатов на пост председателя Верховного суда Татарстана, заместитель председателя Шестого кассационного суда Радик Габдуллин мог оказывать давление на следствие по делу о состоявшейся в Казани драке с участием своего сына. В результате оппонент последнего был арестован, в отношении него возбуждено уголовное дело. Депутат направил запросы в Генпрокуратуру и Высшую квалификационную коллегию судей РФ, которая уже через неделю должна выбрать одного из пяти претендентов на должность руководителя ВС Татарстана. Если компромат подтвердится, то коллегии останется выбрать кого-то из четырех заявившихся подчиненных нынешнего главы республиканского ВС Ильгиза Гилазова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ Фото: Артем Дергунов, Коммерсантъ

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что направил запросы в Генпрокуратуру и в Высшую квалификационную коллегию судей РФ (ВККС) в отношении одного из претендентов на пост председателя Верховного суда Татарстана — заместителя председателя Шестого кассационного суда в Самаре Радика Габдуллина. По данным парламентария, 21-летний сын судьи Дамил спровоцировал «пьяную драку» у ночного клуба в Казани 25 декабря прошлого года. Его не привлекли к ответственности, вместо этого уголовное дело по ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, из хулиганских побуждений, с применением предметов, используемых в качестве оружия) было возбуждено в отношении его визави, он помещен под стражу.

К депутату обратилась мать «арестованного парня». «Родня арестанта утверждает, что это произошло под давлением Габдуллина-старшего, который даже приезжал в полицию»,— написал господин Хинштейн в своем telegram-канале.

Как следует из письма матери депутату (копия имеется в распоряжении „Ъ“), подозреваемым является ранее несудимый 25-летний чернорабочий Хыял Бадалов (гражданин РФ, имеющий азербайджанские корни). Стычка произошла 25 декабря 2022 года около 04:20 возле бара «Мед», где он ожидал такси. Вышедшие на крыльцо заведения в состоянии алкогольного опьянения Дамил Габдуллин с приятелем Артемом Новоселовым попросили у него закурить. Тот сказал, что не курит. В ответ Дамил Габдуллин, как говорится в письме, обозвал его «черножопым» и сказал: «Ты знаешь, кто перед тобой стоит?» Хыял Бадалов бросился на обидчиков и «в обоюдной драке» нанес каждому из них по одному удару, утверждает мать. Затем он сел в прибывшее такси и уехал.

На следующий день ему позвонили из отдела полиции (ОП) «Ямашевский» и попросили явиться. Там его задержали, а Ново-Савиновский райсуд постановил заключить молодого человека в СИЗО. Мать подозреваемого в письме утверждает, что до его ареста у начальника ОП побывал Радик Габдуллин и потребовал «закрыть в тюрьму» обидчика его в сына: «Нам об этом открыто говорили в отделе полиции».

По словам матери подозреваемого, Дамил Габдуллин и Артем Новоселов к ответственности привлечены не были, несмотря на «явно националистические высказывания, матерные оскорбления человека и нахождение в алкогольном опьянении в общественном месте при большом скоплении очевидцев».

Депутат отметил, что в драке на стороне сына судьи участвовал родственник лидера казанской ОПГ «Борисково» Сергея Новоселова (Новосел) — Артем Новоселов. «Год назад Новосела судили за убийство, но райсуд Казани освободил его за истечением сроков давности»,— говорит парламентари

Радик Габдуллин является одним из пяти кандидатов на пост председателя Верховного суда (ВС) Татарстана. Вакансия откроется в апреле, когда у действующего главы республиканского ВС Ильгиза Гилазова закончится второй шестилетний срок пребывания в должности.

Как сообщили „Ъ“ в пресс-службе суда, сам Ильгиз Гилазов выдвигаться не стал. Публично о причине не сообщалось. «Его решение такое»,— лишь сказала официальный представитель ВС Татарстана Наталья Лосева.

Конкурс был объявлен в ноябре. ВККС планирует рассмотреть кандидатуры уже на следующей неделе — 6-10 февраля.

Радику Габдуллину предстоит бороться за пост с представителями ВС Татарстана: заместителями господина Гилазова — Максимом Беляевым и Айдаром Галиакберовым, а также судьями ВС Татарстана Эдуардом Абдуллиным и Айратом Миннуллиным.

Отметим, что последний сейчас рассматривает резонансное дело «казанского стрелка» Ильназа Галявиева, в мае 2021 года напавшего на гимназию №175 и убившего девять человек, в том числе семерых школьников.

Известный казанский адвокат Руслан Нагиев рассказал „Ъ“, что к нему за юридической помощью обращалась мать арестованного участника драки и он в курсе этой истории. Юрист считает, что если будет доказано, что аресту и уголовному преследованию содействовал Радик Габдуллин, то тот однозначно не сможет рассчитывать на пост председателя ВС Татарстана.

В самом ВС Татарстана ситуацию не комментируют. В Шестом кассационном суде также сказали, что «не комментируют подобное».

Полина Петрова