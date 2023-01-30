Рязанский депутат Роман Вереин предсказал школьникам, что они будут «валяться на помойке»

В школе в городе Касимов (Рязанская область) прошла встреча школьников с депутатом областной думы Романом Вереиным (КПРФ), посвященная трудоустройству в сфере сельского хозяйства. Свое выступление парламентарий завершил двухминутной напутственной речью, спросив у учащихся, сидели ли они «три дня не жравши», после чего предупредил присутствовавших, что некоторые из них будут «валяться на помойке», «стрелять бухло» и бычки на улицах.

«Не говорите нам, что мы вас не собирали, не ориентировали… Перед вами сейчас выступали люди, состоявшиеся в жизни, своим трудом, волей к победе, терпением, интеллектом — берите с них пример. Не сидите как тормоза, вот как ты сейчас, понял? Будешь подыхать на улице — жрать нечего! Вспомнишь, вникай, потом обратно дороги не будет. Поступайте в вуз авиатехнологический»,— рассказал депутат школьникам.

Видео выступления он опубликовал на своей странице в VK, сопроводив его подписью: «Напутствие Вереина Р.Г. касимовским старшеклассникам! Не добавить, ни прибавить!»

Роман Вереин — депутат Касимовской городкой думы. На сайте областного парламента указано, что он — единственный пенсионер в думе.

Андрей Сапожников