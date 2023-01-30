К экс-банкиру пришли за долгами

Совладелец Уралкапиталбанка Дамир Камилов, которого по решению арбитражного суда Башкирии привлекут к субсидиарной ответственности по долгам банка, подал апелляционную жалобу. Дата ее рассмотрения пока не назначена. Ранее суд первой инстанции согласился с доводами Агентства по страхованию вкладов (АСВ) о том, что Уралкапиталбанк кредитовал компании, аффилированные с господином Камиловым, которые не вернули кредитной организации более 4 млрд руб. Юристы полагают, что шансов на отмену решения суда нет.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Совладелец Уралкапиталбанка Дамир Камилов (признан банкротом в 2018 году) подал апелляционную жалобу на решение арбитражного суда Башкирии. В декабре 2022 года суд первой инстанции частично удовлетворил заявление Агентства по страхованию вкладов (ведет конкурсное производство в банке) о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, контролировавших Уралкапиталбанк. Так, суд установил основания для привлечения к ответственности бывшего совладельца банка Дамира Камилова (ему принадлежал 91% в уставном капитале), но приостановил определение суммы взыскания до расчетов с кредиторами за счет конкурсной массы банкрота.

Дата рассмотрения жалобы господина Камилова пока не назначена. Детали заявления вчера выяснить не удалось.

Как ранее писал «Ъ-Уфа», АСВ просило привлечь к субсидиарной ответственности на 5,4 млрд руб. бывших совладельцев банка Дамира Камилова и Виталия Полякова (8,8%), экс-председателя совета директоров Леонида Гафарова, бывших членов совета Урала Хусаинова и Рустама Шуварова, а также Эльвиру Хантимерову, Марата Халиуллина, Максима Путенихина, которые состояли в правлении банка, и экс-главного бухгалтера Альфиру Беленкову.

ЦБ отозвал лицензию у Уралкапиталбанка в феврале 2018 года в связи с использованием рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование компаний, связанных с бизнесом собственника кредитной организации и, как следствие, формированием на балансе значительного объема активов низкого качества. В том же году банк был признан банкротом. Сумма установленных требований 884 кредиторов составляет 6,7 млрд руб., из которых, по данным АСВ, выплачено 980,3 млн руб. Величина конкурсной массы банка — 1,3 млрд руб.

В суде первой инстанции представитель АСВ сообщил, что Уралкапиталбанк оказался в процедуре банкротства по вине ответчиков — банк под их руководством выдавал заведомо невозвратные займы «техническим» кредитополучателям и приобретал имущество по завышенной стоимости. В частности, конкурсный управляющий перечислил 28 юридических и девять физических лиц, финансовое положение которых не позволяло обслуживать выданные кредиты. Среди недвижимых активов, приобретенных банком — здания площадью 373,3 кв. м на улице Фронтовых бригад в Уфе, 213,8 кв. м на улице Ленина и 196,5 кв. м на Цюрупы. Здание на Фронтовых бригад банк приобрел у ООО «Лека» за 29 млн руб., по аналогичной цене была куплена недвижимость на Ленина (продавец в материалах дела не указан), а на Цюрупы — за 27 млн руб. Одним из продавцов последнего актива являлись дочь Дамира Камилова. При этом, отмечало АСВ в суде, рыночная стоимость здания на Фронтовых бригад составляла 11,3 млн руб., на Ленина — 9,9 млн руб., а на Цюрупы — 9,6 млн руб.

Доводами для привлечения к ответственности самого господина Камилова послужили факты выдачи кредитов компаниям холдинга «Башкирский птицеводческий комплекс имени Гафури» (бренд «Индюшкин») и металлургического комбината «Ишсталь», аффилированных с господином Камиловым.

Суд, удовлетворяя иск частично, указал, что решение о выдаче кредитов принимали несколько управлений банка «на основании профессионального суждения, проверки, изучения и анализа документации и активов заемщика», и которые не согласовывали свои решения с членами правления. При этом, «в ситуациях, когда имелись факторы, порождающие сомнения в осуществлении заемщиками реальной деятельности, рассмотрение вопроса о возможности их кредитования выносилось на заседания совета директоров банка», отметил суд. Кроме того, суд обратил внимание, что кредиторы начали допускать просрочки платежей банку через несколько лет после получения кредитов, «что также опровергает «технический» характер кредитования». «Материалами дела также не подтверждено, что ответчики получали какую-то выгоду от одобрения подозрительных сделок должника или сделок, которые, по мнению конкурсного управляющего, были заключены на заведомо невыгодных условиях или при заведомо несоразмерных выгоде рисках», добавил суд.

Оценивая покупку объектов недвижимости, суд согласился, что сделки были совершены по ценам выше рыночных, но основываясь на результатах судебной экспертизы, проведенной АО «Эксперт-оценка», отметил, что разница была не существенной — 2,6 млн руб. за все три объекта.

Оценивая доводы в отношении Дамира Камилова, суд согласился, что компании, которым были выданы кредиты, аффилированы с ответчиком. Кредиторы, связанные с БПК, не вернули банку 1,92 млрд руб., а с «Ишсталью» — 2,45 млрд руб. Суд пришел к выводу, что заключение этих кредитных договоров «осуществлялось в интересах мажоритарного участника банка и конечного бенефициара — Камилова Д.Ф., влияющего на принятие банком решений».

Управляющий партнер «Бэйсик консалтинг» Рауль Сайфуллин полагает, что шансов на отмену обжалуемого определения нет. «Судом установлено, что ответчик за счет банковских средств кредитовал подконтрольные ему компании, которые впоследствии не возвратили представленных им средств».

Булат Баширов