СПЗ сбросил энергию

Котельная Самарского подшипникового завода, от которой зависит энергоснабжение ряда предприятий в Кировском и Промышленном районах Самары, продана с торгов зарегистрированному в Чечне индивидуальному предпринимателю Роману Барсукову. Стоимость сделки составила 20 млн руб. Актив СПЗ пытались продать с 2019 года, поскольку обслуживать объект банкротящемуся предприятию было затруднительно — в прошлом году подготовка котельной к отопительному периоду обошлась в 114 млн руб. По мнению экспертов, котельная куплена по низкой цене и способна приносить прибыль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Котельная продана с торгов за 20 млн рублей

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ Котельная продана с торгов за 20 млн рублей

Фото: Владислав Содель / Коммерсантъ-Киев, Коммерсантъ

Индивидуальный предприниматель Роман Барсуков стал новым владельцем котельной ОАО «Самарский подшипниковый завод» (корпус № 20). Соответствующая информация появилась в Едином государственном реестре сведений о банкротстве. Котельная площадью 4263 кв. м с оборудованием и земельным участком площадью 2830 кв. м продана с торгов за 20 млн руб. По данным «СПАРК-Интерфакса», индивидуальный предприниматель зарегистрирован в Чеченской Республике. Основной вид деятельности ИП — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. Роман Барсуков, согласно информации в «СПАРК-Интерфаксе», является совладельцем самарских ООО «Лектор» (связано со строительством) и ООО «Престиж-консалтинг» (деятельность в области архитектуры). Котельная СПЗ обеспечивает энергией часть жителей и коммерческих объектов Промышленного и Кировского районов Самары, включая продуктовую базу, Кировский вещевой рынок, продуктовый рынок «Восход и К» и т.д.

• ОАО «Самарский подшипниковый завод» создано в 2002 году. Предприятие специализируется на производстве шариковых и роликовых подшипников. Согласно данным «СПАРК-Интерфакса», собственник завода — офшор SPZ holding limited. Последние несколько лет завод вел убыточную деятельность. СПЗ был головной структурой ГК SPZ Group, крупнейшего в стране подшипникового объединения, созданного Игорем Швидаком, отцом предпринимателя Александра ­Швидака.

В 2018 году СПЗ по иску ООО «ЧМЗ-Урал» признали банкротом. С предприятия уволили большинство сотрудников, не выплатив им часть заработной платы, из-за чего в ситуацию вмешались губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и областная прокуратура. Примерно тогда же областные власти объявили, что производство СПЗ перейдет в новую структуру — АО «Самарский подшипниковый завод — 9». Однако позже оно тоже вступило в процедуру банкротства из-за долгов основного предприятия. По данным электронной картотеки суда, общая сумма задолженности СПЗ перед кредиторами составляет около 3,5 млрд руб.

Котельная, содержание которой обходилось кредиторам в десятки миллионов рублей, впервые была выставлена на торги в 2019 году. Тогда стоимость актива составила почти 23 млн руб., однако покупателей найти не удалось. В 2022 году подготовка объекта СПЗ к осенне-зимнему периоду стоила кредиторам 114 млн руб.

Как поясняет управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский, при условии, что другие активы СПЗ будут использоваться по назначению, то есть в целях промышленного производства, связанная с ними инфраструктурно котельная будет востребована новыми собственниками или ­арендаторами.

«В такой ситуации объект вполне способен генерировать не только тепловую энергию, но и прибыль для своего владельца. Насколько цена сделки соответствует рынку, увы, сказать сложно без оценки состояния оборудования, помещений, а главное, сетей. То есть если мы говорим о более или менее современной котельной, работающей на природном газе, а износ сетей хотя бы ниже 60%, то это очень выгодная покупка по цене ниже рынка»,— отмечает Илья ­Жарский.

Ранее с торгов разным инвесторам были проданы пять производственных и одно административное здание Самарского подшипникового завода. Самое крупное из них — корпус 7 площадью 48,1 тыс. кв. м вместе с земельным участком площадью 34,6 тыс. кв. м в 2021 году выкупил индивидуальный предприниматель Андрей Корнилов за 120 млн руб. В конце прошлого года корпус 8 площадью 32324,9 кв. м вместе с участком земли площадью 23085 кв. м и оборудованием продан с торгов за 141 млн руб. Владельцем имущества стала индивидуальный предприниматель Людмила Васильева. В качестве ИП Людмила Васильева также зарегистрирована в Чеченской Республике, основной вид деятельности — сдача внаем собственного недвижимого имущества.

Сабрина Самедова