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Коммерсантъ FM
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ТАСС и «РИА Новости»: Путин может обратиться к Федеральному собранию 20–21 февраля

Послание президента Владимира Путина Федеральному собранию может состояться 20 или 21 февраля, сообщил ТАСС и «РИА Новости» источник в Госдуме. По словам источника «РИА Новости», 24 февраля послания не будет, один из источников ТАСС заявил, что вероятность обращения в двадцатых числах высока.

«Говорят, что 20-21 февраля»,— сообщил источник.

Традиционно послания оглашаются каждый год, но его не было в 2017 и 2022 годах. Предыдущее обращение состоялось 21 апреля 2021 года.

Отмена в 2022 году объяснялась «очень большой динамикой событий», из-за чего «тяжело зафиксировать конкретные моменты», которые надо донести в послании.

Когда послание перенесли на 2018 год, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пояснил, что послание — право президента, который может реализовать его, «когда сочтет нужным».

Мария Федотова

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