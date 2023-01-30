Подробности ЧП со взрывом газового баллончика в Краснодаре рассказали в прокуратуре

Взрыв газового туристического баллончика в краснодарской квартире произошел во время приготовления пищи, сообщили в прокуратуре Краснодарского края.

Фото: пресс-служба прокуратуры Краснодарского края

Днем 30 января в многоквартирном доме №150 на улице Бородина отключили свет. 22-летняя девушка со своим 18-летним братом решили приготовить обед, используя газовый баллончик для портативных приборов «Отдыхайка». Приготовив еду, молодые люди оставили баллон с газом на плите. Когда электроснабжение в доме восстановили, электроплита нагрелась, и баллончик взорвался.

В результате происшествия никто из людей не пострадал. Кирпичная кладка балкона в доме №150 на улице Бородина обрушилась на припаркованный автомобиль «Мазда». Взрывной волной в квартире выбило окна, двери и пр.

Наталья Решетняк

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