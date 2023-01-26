Не время сдавать валюту

Райффайзенбанк 25 января объявил о прекращении с 1 февраля приема наличных долларов и евро в своих банкоматах. В банке пояснили, что «невысокая доля технически сложных валютных операций влияет на доступность банкоматов для операций с рублями, которые чаще нужны клиентам».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Другими словами, в банкоматы валюту сдают от случая к случаю, а под каждый из видов валюты надо держать как минимум одну кассету для приема и еще одну для выдачи банкнот, итого — четыре кассеты. А ведь каждая из них могла бы быть использована для работы с рублями, что способствовало бы снижению частоты выезда инкассаторов к банкомату и, следовательно, затрат банка. При этом банк не отказывается принимать наличную валюту клиентов на их счета в отделениях.

Возможно, нежелание Райффайзенбанка «наклоняться» за каждым «недружественным» центом связано с его особенным положением на российском рынке. С самого начала геополитического кризиса ему, в числе немногих дочерних иностранных банков, переводили и несли валюту. Теперь же, после сворачивания бизнеса Ситибанка, сокращения офисов Юникредитбанка, передачи Росбанка и ХКФ-банка российским собственникам, Райффайзенбанк остался чуть ли не единственным представителем иностранных кредитных организаций, работающих с россиянами. Через которого они гарантированно могут перевести валюту за границу, в том числе в недружественные страны. Поэтому банк вполне может выбирать, как именно готов принимать доллары и евро от своих клиентов.

Его российские коллеги не могут себе позволить столь избирательного отношения к способам получения наличной валюты недружественных стран. Как передают информагентства, Альфа-банк и Росбанк, находящиеся в черном списке США, не собираются прекращать прием наличной валюты через банкоматы. Аналогичной позиции придерживаются банки «Зенит» и «Уралсиб».

Другой вопрос, что для многих российских банков, как и для их клиентов, идея приема наличных долларов и евро в банкоматах остается чисто теоретической. Перевести их за границу в ряде случаев нельзя, а в других сопряжено с заметными сложностями и ограничениями. Использовать валютную карту российского банка за рубежом также нет возможности. И забрать их уже нельзя — сохраняется ограничение на снятие наличных, внесенных на банковский счет после 9 марта 2022 года. Разве что обменять на дружественную валюту или рубли. Конечно, доллары и евро можно разместить на депозите, но отменят ли к окончанию его срока ограничение на снятие наличных, никто не гарантирует. Тем более в условиях запрета поставок банкнот из США и ЕС.

Так что лучше, наверное, иметь валюту на руках, чем гипотетические валютные проценты в небе.