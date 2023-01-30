Футболист Малиновский извинился за объятия с Головиным

Руслан Малиновский, украинский футболист, выступающий за клуб «Олимпик Марсель», принес публичные извинения за объятие с российским спортсменом Александром Головиным. По его словам, он обнял игрока «Монако» машинально.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Малиновский (слева) и Александр Головин (на заднем плане) во время матча

Фото: Eric Gaillard, Reuters Руслан Малиновский (слева) и Александр Головин (на заднем плане) во время матча

Фото: Eric Gaillard, Reuters

«Я хочу извиниться перед украинцами за ответ на жест игрока "Монако". Я понимаю, что лучше бы я его обошел стороной, но так случилось, что он подошел ко мне и поздоровался. После игры все игроки жмут друг другу руку, и я чисто машинально это сделал»,— написал Малиновский в своем Instagram (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной Meta).

Агент Головина Александр Клюев заявил, что футболист на извинения Малиновского никак не отреагировал.

Футболисты обнялись 28 января, перед началом матча 20-го тура чемпионата Франции по футболу.

Андрей Сапожников