В ПСЖ на ПМЖ

Футболисты «Зенита» перебрались из Катара, где начали подготовку к весенней части сезона, в Объединенные Арабские Эмираты — там она будет продолжена. На втором сборе у команды запланировано несколько товарищеских матчей. Но главный вопрос — будет ли продан в ПСЖ Малком. Переговоры на эту тему идут уже несколько дней.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Многое зависит от желания самого игрока. И, как можно понять из сведений, поступающих из окружения Малкома, сам он загорелся идеей продолжить карьеру в ПСЖ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ Многое зависит от желания самого игрока. И, как можно понять из сведений, поступающих из окружения Малкома, сам он загорелся идеей продолжить карьеру в ПСЖ

Фото: Валентина Певцова, Коммерсантъ

В ведущих европейских чемпионатах рынок закрывается 31 января. В последние дни работы трансферного окна, когда разрешаются переходы, переговоры по сделкам активизируются. Можно вспомнить, что в 2009 году «Зенит» продал Андрея Аршавина в лондонский «Арсенал» буквально на флажке — контракт успели зарегистрировать только потому, что на Лондон обрушился снегопад и срок переходов продлили на сутки. Легионеров Акселя Витселя и Халка петербургский клуб приобрел соответственно у «Бенфики» и «Порту» в последние дни работы рынка 2012 года, только уже летнего.

ПСЖ вышел на «Зенит» с предложением о приобретении бразильца Малкома. Это подтвердил в разговоре с журналистами главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак. Он, кстати, сам играл за ПСЖ — единственный зарубежный клуб в своей карьере — в середине нулевых. ПСЖ, правда, не был очень уж богатым, и за него не выступали такие звезды мирового футбола, как Лионель Месси, Килиан Мбаппе, Неймар. Правда, Семак сказал, что официального предложения от парижского клуба в «Зенит» не поступало — представители ПСЖ только обозначили интерес к 25-летнему бразильцу, ранее выступавшему за «Барселону». Если будет официальный запрос, тогда посмотрим — дал понять Семак. «Зенит» никого силой не удерживает. Тем более что ПСЖ — один из сильнейших клубов мира, выступать за него сейчас очень престижно.

Позже появилась информация о том, что переговоры между клубами о возможном переходе Малкома идут, и довольно активно. Вопрос упирается в то, что ПСЖ хотел бы взять бразильского легионера в аренду, посмотреть на него до окончания сезона, а потом решить, выкупать игрока или нет. «Зениту» такой вариант не очень интересен — если уж расставаться с Малкомом, то за крупную сумму, а это возможно только в случае продажи. Или арендный договор оформить так, чтобы в нем была опция обязательного выкупа бразильца по итогам сезона.

Многое зависит от желания самого игрока. И, как можно понять из сведений, поступающих из окружения Малкома, сам он загорелся идеей продолжить карьеру в ПСЖ. Это хороший способ вернуть себя на международную арену. Бразильцу 25 лет, еще не поздно напомнить о себе Европе. И покупатель понимает, что получит игрока, у которого есть порох в пороховницах. Прошла информация, что Малком лично обратился к генеральному директору «Зенита» Александру Медведеву с просьбой отпустить его во Францию. Хотя вопросы такого уровня в «Зените» решает один человек — Алексей Миллер, глава «Газпрома».

Ситуация усугубляется тем, что еще действует решение ФИФА, согласно которому игроки, выступающие в РПЛ, могут приостанавливать свои контракт с клубами до лета 2023 года. Но «Зенит» в прошлом году, как говорят, заключил с бразильскими легионерами новые соглашения, по котором те обязуются не пользоваться этим разрешением ФИФА — то есть перестраховался на этот счет. К тому же у петербургского клуба наметилось тесное сотрудничество с клубами из Бразилии и агентами, действующими на этом рынке. Разрушать его из-за желания Малкома перейти в ПСЖ никто не хочет.

Переговоры с парижанами продолжались все последние дни. Попытки журналистов выяснить, будет Малком все же продан или нет, натолкнулись лишь на фразу Александра Медведева: «Дождитесь закрытия трансферного окна, не путайтесь под ногами». По неофициальной информации, «Зенит» хотел бы выручить за Малкома в случае его продажи €35–40 млн. Бразилец был приобретен у «Барселоны» летом 2019 года за €40 млн. В первое время его преследовали в «Зените» травмы и Малком больше лечился, чем играл. В дебютном сезоне он забил за «Зенит» в РПЛ четыре гола, в следующем — три, затем — восемь, а в этом чемпионате России у него 12 мячей в 17 играх. Это лучший сезон легионера в команде. Поэтому на него обратил внимание ПСЖ. Правда, парижский клуб не хочет сильно раскошеливаться — как говорит его тренер Кристоф Гальтье, им трудно развернуться в рамках «финансового фэйр-плей», принятого УЕФА. Хотя не далее как в 2019 году из «Зенита» в ПСЖ был продан аргентинец Леандро Паредес за €47 млн.

«Зенит» уже прибыл в Дубай, где продолжит подготовку к сезону — с Малкомом или без него. В рамках сбора команда сыграет товарищеские матчи с «Уралом», клубами из Малайзии и Армении. В катарской Дохе, где сине-бело-голубые тренировались раньше, они разгромили местные клубы «Аль-Бидда» и «Лусаил Сити» со счетом 9:0 и 3:0 соответственно. Впрочем, на результаты спаррингов на сборах никто внимания не обращает — это просто тренировочные матчи.

Кирилл Легков