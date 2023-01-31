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«Белые ночи» получили сроки торгов

Аукцион по продаже пансионата состоится в феврале

Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга выставил на торги пансионат «Белые ночи» в Сестрорецке. Речь идет о комплексе из 14 нежилых зданий, общей площадью 40 тыс. кв. м и участка в 33 га. Начальная стоимость оценивается в 1,75 млрд рублей. Эксперты отмечают, что данный объект будет востребован для создания рекреационных апартаментов и в качестве оздоровительного отеля.

Здание пансионата "Белые ночи"

Здание пансионата "Белые ночи"

Фото: пансионат «Белые ночи»

Здание пансионата "Белые ночи"

Фото: пансионат «Белые ночи»

Как следует из распоряжения СПб ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», опубликованного на сайте ведомства 18 января 2023 года, на торги выставлен участок и комплекс из 14 зданий: главное здание санатория площадью 35 468 кв. м, ряд хозяйственных построек, административных зданий и участок площадью 336 тыс. кв. м. Объекты расположены по адресу: Сестрорецк, 38-й км Приморского шоссе, дом 2. Начальная стоимость оценивается в 1,75 млрд рублей. Аукцион проведут на электронной площадке «Сбербанк-АСТ» 22 февраля 2023 года. Шаг повышения 5% — 87,5 млн рублей.

У объекта есть обременение: арендатор санатория ООО «ММЦ "СОГАЗ"» продолжает работу. В ММЦ «СОГАЗ» не стали комментировать торги.

При этом, как следует из распоряжения № 83 ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», которое вышло спустя два дня, 20 января 2023 года, часть имущества «Белых ночей» будет продана отдельно: дороги, тротуары, причал, танцплощадка, веб-сайт и зеленые насаждения. Они будут выставлены на торгах «Российского аукционного дома», но когда именно — пока непонятно. Также непонятна цена: это имущество не оценено.

Санаторий «Белые ночи» был построен в 1988 году. Пансионат был приватизирован городом в ноябре прошлого года. В 2017 году Смольный на 49 лет отдал пансионат в аренду, договор был заключен с ООО «Международный медицинский центр "СОГАЗ"». Тогда центр, подконтрольный структурам ПАО «Газпром», Газпромбанка и Юрия Ковальчука, планировал вложить в объект 5 млрд рублей.

По информации комитета имущественных отношений, объект расположен в границах единой зоны охраняемого природного ландшафта объектов культурного наследия (ОКН) и зоны регулирования застройки и хозяйственной деятельности. При этом на самом участке ОКН отсутствуют, что упрощает его модернизацию и реставрацию.

Руководитель отдела стратегического консалтинга NF Group в Санкт-Петербурге Игорь Кокорев отметил, что территория пансионата располагается в одной из лучших локаций Курортного района — в Сестрорецке, у Финского залива.

«Участок имеет высокий рыночный потенциал. С учетом градостроительных ограничений на участке может получить развитие рекреационный объект или рекреационные апартаменты. Большая площадь участка позволяет реализовать объекты даже с учетом различных ограничений. Благодаря мерам господдержки и росту внутреннего туризма инвестиции в рекреационные объекты сейчас являются одним из наиболее активных направлений развития рынка недвижимости»,— пояснил господин Кокорев.

Партнер и руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин указал, что, кроме рекреационных апартаментов, на данной территории может появиться загородный отель с медицинскими и оздоровительными услугами. Инвестиции в строительство и комплектацию гостиницы на 12 тыс. кв. м с оздоровительными услугами компания оценивает в 2,5–3 млрд рублей, сроки окупаемости — в диапазоне 10–12 лет, поскольку здание находится в удовлетворительном состоянии.

«Традиционно жители города любят ездить в такие отели, поэтому проблем с заполняемостью в этом сегменте не наблюдается. С учетом закрытых границ ситуация с загрузкой будет только улучшаться. Важный момент в том, что люди не экономят на здоровье даже в кризисы. По этим причинам сегмент оздоровительных отелей чувствует себя уверенно. Также не стоит забывать, что основной потребитель таких отелей — это петербуржец, подобные проекты не зависят от иностранного туристического потока»,— рассказал эксперт.

Екатерина Рязанова

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