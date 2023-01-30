Новым гендиректором Unilever станет бывший глава FrieslandCampina Хейн Шумахер

Сегодня, 30 января, британский производитель потребительских товаров Unilever объявил, что его новым генеральным директором станет Хейн Шумахер. Сейчас он возглавляет FrieslandCampina, нидерландского производителя молочных продуктов. 1 июля господин Шумахер сменит нынешнего гендиректора Unilever Алана Джоупа.

В сентябре 2022 года компания Unilever сообщила, что к концу 2023-го господин Джоуп уйдет с должности гендиректора и что она начала искать кандидатов на этот пост. Как писали тогда СМИ, решение о его отставке может быть связано с тем, что многие инвесторы компании в последнее время недовольны результатами его деятельности. В частности, неудачными попытками купить подразделение безрецептурных препаратов у фармкомпании GSK, а также тем, что акции Unilever росли медленнее, чем акции других компаний потребительского сектора. Давление со стороны инвесторов усилилось после того, как в 2022 году долю в Unilever купил инвестфонд Trian Fund Management, а его глава инвестор-активист Нельсон Пельтц вошел в совет директоров компании.

Господин Шумахер 20 лет назад уже работал в Unilever. С тех пор он занимал разные посты в руководстве нидерландской сети супермаркетов Ahold и производителя продуктов питания H.J. Heinz (входит в группу Kraft Heinz). С 2018 года господин Шумахер возглавляет FrieslandCampina. Господин Пельтц уже заявил, что приветствует изменения в руководстве Unilever и назначение гендиректором господина Шумахера. Портфельный менеджер инвесткомпании Oberon Investments (еще одного акционера Unilever) Джек Мартин также заявил, что он приветствует назначение гендиректором человека извне Unilever.

Акции Unilever выросли в понедельник на 1,2%.

Яна Рождественская