Ryanair пообещала вернуться на Украину после завершения конфликта

Ирландская авиакомпания Ryanair готовится вернуться на Украину после завершения конфликта, заявил исполнительный директор Ryanair Майкл О'Лири. В связи с этим компания нанимает «довольно много» украинских пилотов и бортпроводников.

«Мы очень привержены возвращению на Украину, как только это станет безопасно»,— заявил господин О'Лири (цитата по Reuters). Об этом исполнительный директор сказал аналитикам после публикации финансовых результатов Ryanair за третий квартал.

Ryanair начала работать на Украине в 2018 году, после начала военной операции компания приостановила рейсы на Украину и с нее.

Согласно финансовой отчетности, количество пассажиров Ryanair выросло почти на четверть и составило 38,4 млн, что на 7% больше по сравнению с концом 2019 года —периодом незадолго до начала пандемии.

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Мария Федотова