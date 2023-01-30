Неосновательное обогащение доказали в суде

Арбитражный суд Челябинской области взыскал более 57 млн руб. с компании «Стройтранссоюз» в пользу спортивной школы олимпийского резерва им. С.И. Ишмуратовой. Истец сумел доказать, что подрядчик получил неосновательное обогащение, не вернув аванс после расторжения контракта на реконструкцию лыжного стадиона в Златоусте. Спортшкола отказалась от договора из-за некачественной работы и отклонения от проекта. Ответчик настаивал, что работы выполнены в полном объеме, и выдвинул встречный иск на 17 млн руб., который суд не удовлетворил. В октябре 2022 года бывший директор и учредитель «Стройтранссоюза» Михаил Азаматов был осужден на четыре года колонии за мошенничество при строительстве стадиона.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Контракт с подрядчиком биатлонного центра был расторгнут в одностороннем порядке

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ Контракт с подрядчиком биатлонного центра был расторгнут в одностороннем порядке

Фото: Андрей Аносов, Коммерсантъ

Спортивная школа олимпийского резерва №1 имени Светланы Ишмуратовой добилась взыскания 57,2 млн руб. с подрядчика строительства биатлонного центра в Златоусте — ООО «Стройтранссоюз» (Копейск), контракт с которым был расторгнут в одностороннем порядке из-за некачественной работы. Арбитражный суд Челябинской области в полном объеме удовлетворил требования муниципального учреждения и отклонил встречный иск ответчика. Решение опубликовано в картотеке арбитражных дел.

Спортшкола направила заявление в суд в августе 2020 года. По уточненным требованиям, истец просил взыскать с компании «Стройтранссоюз» неосновательное обогащение в размере 38,8 млн руб., расходы на устранение недостатков по муниципальному контракту — 16,6 млн, а также штраф в сумме 1,7 млн руб. Согласно материалам дела, в декабре 2016 года стороны заключили муниципальный контракт на реконструкцию лыжного стадиона им. С.И. Ишмуратовой со строительством биатлонного стрельбища. Его стоимость составила почти 351 млн руб. По первоначальным условиям, работы планировалось завершить до конца 2018 года, но этого не произошло. В середине 2019 года Контрольно-счетная палата (КСП) региона по результатам проверки расходования бюджетных средств выявила на объекте некачественно выполненные работы и отклонения от проекта. В мае 2020 года заказчик направил подрядчику уведомление о расторжении контракта в одностороннем порядке. «Это повлекло возникновение на стороне ответчика неосновательного обогащения в размере оплаченных, но фактически не выполненных работ»,— говорится в материалах дела. Всего «Стройтранссоюз» получил 342,4 млн руб., но работы были выполнены на сумму 288,7 млн.

Подрядчик с предъявленными требованиям не согласился. Он указал, что акт проверки КСП области не является надлежащим доказательством по делу. Кроме того, ответчик выдвинул встречные требования о взыскании со спортшколы задолженности по контракту в размере 17 млн руб. Подрядчик настаивал на том, что не получил деньги за фактически выполненные работы и поставленное оборудования.

По делу провели две экспертизы, из-за чего процесс приостановили на полтора года. Эксперты подтвердили и отклонение от проектно-сметной документации, и несоответствие требованиям строительных норм и правил. Например, установлено, что металлические конструкции зрительских трибун имеют следы коррозии, а бетонная отмостка — трещины и разрушения, покрытие ступеней трибун также разрушается и отслаивается, в командных домиках обнаружены дефекты покрытия пола, в деревянных бревенчатых стенах многочисленные трещины, глубина которых превышает допустимое значение, и ряд других нарушений. В декабре 2022 года ответчик просил провести повторную экспертизу, но суд отказал в этом.

«Из представленных доказательств следует, что ответчиком допущена просрочка исполнения контрактных обязательств в части срока выполнения работ, результат и документация, необходимая для ввода объекта в эксплуатацию, заказчику не переданы, объект в эксплуатацию не введен, заключение о соответствии объекта требованиям проектной документации и технических регламентов управлением Госстройнадзора по Челябинской области не выдано, объект от ответчика истцу не передан, выполненные ответчиком работы не отвечают требованиям проектно-сметной документации как по объему произведенных работ, так и по их качеству»,— говорится в решении суда. Требования истца были удовлетворены в полном объеме, а ответчику во встречном иске отказано. Кроме того, «Стройтранссоюз» должен возместить спортшколе затраты на проведение экспертизы в размере 735 тыс. руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Стройтранссоюз» зарегистрировано в 2004 году в Копейске. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Владельцем 100% уставного капитала компании и директором является Равкат Азаматов. До марта 2021 года совладельцем 50% был Михаил Азаматов. По итогам 2021 года, чистые убытки организации превысили 19 млн руб., годом ранее была прибыль в 676 млн руб. Выручка в 2021 году составила 167 млн руб. (102 млн в 2020 году).

Реконструкция лыжного стадиона со строительством биатлонного стрельбища ведется в Златоусте с 2014 года. Изначально на спортивный комплекс, рассчитанный на 800 спортсменов и 3 тыс. зрителей, планировалось потратить около 450 млн руб. из бюджетов всех уровней и ввести в эксплуатацию в 2017 году. Но сроки строительства объекта неоднократно переносили, а контракты с подрядчиками, не справившимися с работой, расторгали. В 2019 году расходы на объект уже превысили 600 млн руб. Региональное управление Следственного комитета РФ возбудило в 2019 году уголовное дело о махинациях при строительстве биатлонного комплекса. В октябре 2022 года Копейский городской суд признал экс-директора и бывшего учредителя ООО «Стройтранссоюз» Михаила Азаматова виновным в хищении 39 млн руб. при возведении спортивного объекта в Златоусте и приговорил к четырем годам лишения свободы в колонии общего режима. С лета 2021 года за получение взяток от экс-руководителя компании «Стройтранссоюз», которая кроме биатлонного стадиона строила региональный центр по шорт-треку в Челябинске, судят бывших заместителя министра строительства Челябинской области Татьяну Антонову и главу учреждения «Челябоблинвестстрой» Алексея Абаимова.

Юлия Гарипова