Абитуриенты разобрали профессии

Медицина, IT и педагогика стали самыми популярными направлениями, которые выбирали выпускники российских школ в 2022 году. На обучение по этим специальностям приняты 136 тыс. абитуриентов, подсчитали в Национальном исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ). Причем, вузы увеличили количество мест по востребованным профессиям — как платных, так и бесплатных.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Исключением стало только направление «Здравоохранение». Там приняли на 2 тыс. первокурсников меньше, чем в предыдущем учебном году. Это объясняется спадом интереса студентов на фоне завершающейся пандемии.

Подробнее — в справке “Ъ FM”.

Учиться различным профессиям в сфере здравоохранения в прошлом сентябре начали 50 тыс. человек. Профильные вузы сократили количество мест для приема абитуриентов, чтобы через несколько лет избежать переизбытка специалистов на рынке труда. Пандемию можно считать оконченной, и столько медиков, как в последние годы, будет не нужно, пояснили тенденцию аналитики ВШЭ. На втором месте по количеству принятых абитуриентов IT-специальности. Будущих специалистов в информатике и вычислительной технике приняли больше 45 тыс. Замыкает тройку самых популярных профилей педагогическое образование. Его выбрали 40 тыс. выпускников школ. Традиционно в топ-пять самых массовых направлений вошли также юриспруденция и экономика. Но юристов приняли на 2,5 тыс. человек больше, чем год назад. А студентов-экономистов стало меньше. В эту приемную кампанию урезали количество и платных, и бюджетных мест — около 2,7 тыс. Исследователи отмечают, что абитуриенты и их родители не изменили предпочтения, несмотря на институциональные трансформации и внешние шоки прошлого года. Это говорит о том, что они ориентируются на нормальное, устойчивое развитие экономики и рынка труда в стране.

Самыми востребованными специалистами с высшим образованием на российском рынке труда остаются айтишники. По оценке властей, сейчас их дефицит доходит до 1 млн человек.

По подсчетам вице-премьера Дмитрия Чернышенко, курирующего в правительстве вопросы развития информационных технологий, перекрыть нехватку таких рук удастся к 2030 году.И выпускники школ откликнулись на этот запрос — большинство хотят получить профессию в сфере IT. Но предлагают такие специальности далеко не все вузы, отметила председатель московского отделения Ассоциации некоммерческих образовательных организаций Карина Чернякова:

«С начала 90-х мы без остановки куем юристов и экономистов. Сейчас эти люди достигли вершин в своей профессии и находятся в работоспособном возрасте. Пытаться занять их места просто бесперспективно, если ты не наследник какого-то их бизнеса. Поэтому я считаю, что эти специальности должны быть в качестве второго или третьего образования, если выбранный путь требует таких знаний.

А если говорить про сегодняшний день, могу сказать по своим выпускникам, что на IT-направления, компьютерную безопасность, менеджмент информационных проектов приходится настоящий бум, им это интересно.

Образование по этим специальностям можно получить в ВШЭ, МГТУ им. Н.Э. Баумана и еще несколько профильных вузов».

Рейтинг предпочтений абитуриентов прокомментировал глава Минобрнауки Валерий Фальков. Он заострил внимание на подготовке инженерно-технических кадров. По его словам, Россия переходит к самообеспечению технологиями. Это меняет прежнюю модель подготовки инженеров. Их компетенции выходят за рамки стандартных квалификаций. Также в «нем растет элемент непредсказуемости».

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Светлана Белова