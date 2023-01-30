Взрыв походного газового баллона привел к обрушению балкона в Краснодаре

Балкон обрушился на припаркованный возле многоэтажки автомобиль Mazda в Краснодаре. Сообщение об инциденте поступило в дежурную часть полиции в 14.15, рассказал «Ъ-Кубань» официальный представитель УМВД России по Краснодару Артем Коноваленко.

Фото: соцсети

«В результате происшествия никто из людей не пострадал», – отметил он.

По предварительным данным, кирпичная кладка балкона в доме №150 на улице Бородина обрушилась в результате взрыва портативного газового баллона, который хранился на кухне. Взрывной волной в квартире выбило окна, двери и пр.

В настоящий момент полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

В середине ноября 2022 года в Краснодаре из-за обрушения балкона на третьем этаже одной из многоэтажек ЖК «Западный город» пострадали двое мужчин. Вместе с балконом они упали на припаркованный автомобиль.

6 ноября прошлого года в Сочи рухнул балкон, расположенный на пятом этаже пятиэтажного дома на улице Донской. В результате ЧП погибли 60-летний мужчина и 37-летняя женщина. Пострадавший 46-летний мужчина умер в больнице.

Наталья Решетняк

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