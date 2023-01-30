Структура Ткачева решила купить курорт «Архыз» в Карачаево-Черкесии

Краснодарское ООО «Горные вершины» запросило согласие ФАС на покупку курорта «Архыз» в Карачаево-Черкесии. Об этом говорится в Telegram-канале Федеральной антимонопольной службы. Стоимость сделки может составить около 17 млрд руб.

Курорт «Архыз»

Фото: Пресс-служба курорта «Архыз»

«В ФАС поступило ходатайство компании "Горные вершины" о получении предварительного* согласия на приобретение курорта "Архыз". Служба в установленном порядке оценит влияние сделки на рынок присутствия АО "УК Архыз"»,— сообщили в ФАС.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Горные вершины» зарегистрировано в Краснодаре в декабре 2022 года. Организация ведет деятельность холдинговых компаний. Владельцем и гендиректором юрлица указан Андрей Скок. Ему также принадлежат доли размером более 50% в ООО «Мантера», АО «Сочи-Парк», ООО «Юг-Бизнеспартнер». Эти компании связаны с экс-губернатором Кубани, бывшим министром сельского хозяйства РФ Александром Ткачевым.

10 января АО «Кавказ.РФ» (до ноября 2021 года — АО «Курорты Северного Кавказа») объявило о начале сбора заявок на покупку курорта «Архыз». Заявки принимаются до 14 февраля, итоги конкурса подведут 1 марта. После этого в марте-апреле с победителем конкурса будет заключен договор купли-продажи 100% акций АО «Управляющая компания Архыз», которое является 100%-й «дочкой» АО «Кавказ.РФ».

Согласно договору купли-продажи, новому инвестору необходимо создать не менее 30 км горнолыжных трасс, создать единую зону катания на территории трех туристических деревень — «Романтик», «Лунная поляна» и «Дукка», увеличить совокупную площадь горнолыжных трасс до 115 га, увеличить номерной фонд в гостиницах до 8 тыс. мест, а количество посадочных мест в кафе и ресторанах курорта — до 500. Начальная цена контракта составляет 17 млрд руб.

Курорт «Архыз» начал работу в 2011 году. На курорте проложено 27 км трасс, действуют восемь канатных дорог. Общие инвестиции государства в создание курорта составили 23 млрд руб. В 2021 году турпоток на курорт составлял 693 тыс. человек, по данным на 8 декабря 2022 года — 722 тыс. человек (+8%).

Алексей Белянин

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