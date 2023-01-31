Заграница нам не поможет

Итак, страны ОПЕК+ в среду почти наверняка не будут менять квоты по добыче нефти на два ближайших месяца. Об этом свидетельствует отказ проводить встречу технического комитета экспертов перед самим заседанием министров стран ОПЕК+, а также тот факт, что само заседание планируется в онлайн-формате. Если бы предполагалось как-то изменить политику альянса, это бы потребовало как минимум консультаций экспертов, а возможно, и личного общения министров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Юрий Барсуков

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Примечательно, что в понедельник президент РФ Владимир Путин обсуждал по телефону с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом сделку ОПЕК+. Хотя мы не можем знать содержания беседы, логично предположить, что она едва ли бы состоялась, если бы обе стороны были удовлетворены сохранением квот на добычу в нынешнем виде.

В любом случае, вне зависимости от того, предлагали ли власти России Саудовской Аравии совместно сократить добычу или не стали прибегать к такой просьбе, Москва теперь вынуждена будет вплоть до апреля самостоятельно решать задачу приведения цен нефтяного экспорта к значениям, удовлетворяющим потребностям бюджета. Сейчасразрыв между публикуемой Минфином ценой Urals и заложенным в бюджет значением превышает $20 за баррель.

С момента введения эмбарго ЕС на российскую нефть прошло уже два месяца, и пока российские власти не прибегали ни к каким мерам принуждения по отношению к нефтекомпаниям, надеясь, что те сами решат возникшие проблемы. В определенном смысле этот расчет оправдался, поскольку компаниям удалось практически не снизить добычу нефти.

Однако размер дисконта, который российские нефтяники были готовы предлагать иностранным покупателям, стал неприятным открытием для Минфина. Кроме того, рынок Urals стал насколько непрозрачным, что на данный момент сложно понять не только то, в какой мере подобные дисконты являются экономически оправданными, но и даже в какой степени цифры дисконтов соответствуют действительности.

Можно было надеяться, что общий рост мировых цен на нефть сократит масштабы проблем Минфина, но нейтральная позиция Саудовской Аравии оставляет на это мало шансов в ближайшее время. Теперь российским властям предстоит либо заставить нефтяные компании сократить добычу, чтобы увеличить общий уровень цен на рынке, либо заставить их сократить дисконты (что, наверное, приведет к снижению добычи). Чем дольше затягивается принятие необходимых решений, тем больше растет дыра в бюджетных доходах и тем острее связанные с этим общеэкономические риски.