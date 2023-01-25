Дептранс продлил магистральный автобусный маршрут в Ярославле

В Ярославле будет продлен магистральный автобусный маршрут №32. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в департаменте транспорта Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Дептранс опубликовал реестры городских и пригородных автобусных маршрутов в Ярославле и Ярославском районе, которые будут работать с апреля—мая 2023 года. Исходя из опубликованного документа, автобус №32 будет ездить от 15-го микрорайона в Дзержинском районе Ярославля до гипермаркета «Глобус». С июля 2021 года автобус ходил только от улицы Сахарова до ТЦ «РИО», но горожане постоянно просили продлить его вглубь Дзержинского района.

Также изменились конечные у автобусов №53 и №99. Автобус №53 будет курсировать от «Вернисажа» до «Глобуса», а №99 — от «Глобуса» до Ярославля Главного.

Андрей Иванов