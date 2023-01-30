В Кудрово возобновят строительство отдела полиции после исчезновения предыдущего подрядчика

Дирекция комплексного развития территорий Ленинградской области (ДКРТ) области нашла нового подрядчика на строительство здания отделения полиции в Кудрово, сообщила пресс-служба областного правительства. Предыдущий застройщик летом 2022 года покинул объект на 70% стадии готовности из-за, как писали СМИ, конфликта с ДКРТ.

«Заключили договор, сегодня подрядчик осуществляет мобилизацию строителей на объекте и занимается устройством стройгородка, выполняет замеры, закупает материалы. Поставил задачу возобновить строительство в течение недели»,— рассказал руководитель Дирекции КРТ Ленинградской области Денис Локоть.

Нового подрядчика при этом в ДКРТ не назвали.

Сейчас внутри здания отделка готова на 70%, в гараже — на 95%. В нем будет расположена дежурная часть, паспортный стол, 3 изолятора временного содержания, тир, а также предусмотрен гараж на 5 машиномест. Служить в новом отделении будет 76 сотрудников.

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