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Коммерсантъ FM
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GfK: число подписчиков онлайн-кинотеатров восстановилось

Международное маркетинговое агентство GfK провело исследование посвященное российским онлайн-кинотеатрам. По его данным, к концу 2022 года число подписчиков онлайн-кинотеатров выросло и вернулось на уровень показателей начала года. Подписку оформили 46% жителей российских городов, платную подписку — 31% (в первом квартале — 46% и 30% соответственно).

На первом месте по популярности остается Кинопоиск — на конец прошлого года им пользовались 17,8% жителей городов 16–55 лет, платили за подписку 13,1%. Второе и третье место вновь разделили между собой Ivi (им пользовались 10%, платно — 6,1%) и Wink (8,3% и 6,2%). В топ-5 также вошли Okko (6,2%, 3,2%) и Kion (5,8% и 3,4%).

В четвертом квартале 2022 года доля подписчиков онлайн-кинотеатров росла среди горожан в 16–24 лет. Больше всего молодой аудитории — у Кинопоиска. Самая «возрастная» аудитория — у Wink, который популярен среди пользователей 25–55 лет. Ivi и Оkko чаще всего пользуются жители городов в возрасте 25–44 лет.

В онлайн-опросе участвовал 7501 респондент в возрасте от 16 до 55 лет, проживающий в городах России, в том числе в малых городах с населением до 100 тыс. человек. Исследовали 15 онлайн-кинотеатров: Ivi, Кинопоиск, Okko, Amediateka, Netflix, Google Play Movies & TV, Apple TV+, Premier, Wink, more.tv, START, Билайн ТВ, KION, Мегафон ТВ, Viju.

Как узнал «Ъ», в Минюсте считают нужным разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей в том числе в онлайн-кинотеатрах. Они изначально выступали против идеи принудительного лицензирования контента, не желая усугублять кризис в отношениях с иностранными производителями. Против меры также выступают Минэкономики и Минкульт.

Подробности — в материале «Ъ» «Принуждение без ограничений».

Лаура Кеффер

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