МЧС держит на контроле ситуацию с разливом нефти на трубопроводе под Омском

В Омской области МЧС держит на контроле ликвидацию последствий чрезвычайной ситуации, связанной с разливом сырой нефти объемом 60 куб. м на площади 200 кв м в результате разгерметизации трубопровода. Авария произошла в районе деревни Луговая 27 января.

В пресс-службе АО «Транснефть – Западная Сибирь» сообщили, что «после производства плановых ремонтных работ на участке магистрального нефтепровода Усть-Балык - Омск при заполнении трубопровода и проведения опрессовки было выявлено нарушение герметичности трубопровода».

Также в компании сообщили, что сейчас очистка территории завершена, собран и вывезен загрязненный грунт. «Возможность попадания нефти в водные артерии исключена. Ситуация не представляет опасности для окружающей среды и не окажет влияния на потребителей», - отметили в компании.

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Лолита Белова